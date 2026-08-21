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Банк "Санкт-Петербург" снизил прогноз по чистой прибыли за 2026 г. до 30 млрд руб.

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" снизил прогноз по чистой прибыли по итогам 2026 года с ожидавшихся ранее более 35 млрд рублей до 30 млрд рублей, говорится в презентации финучреждения.

Также банк скорректировал ожидания от отношения расходов к доходам (CIR) - 36-37% вместо 35-37% ранее.

Прогноз по росту кредитного портфеля банк сохранил прежним - на 10-12%.

Как сообщалось, в июле банк скорректировал прогноз по стоимости риска (CoR) на 2026 год со 150 б.п. до 200 б.п.

Банк "Санкт-Петербург" в пятницу опубликовал отчет по МСФО за I полугодие 2026 года. Согласно документу, в январе-июне этого года банк получил 16,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кредитный портфель до вычета резервов на 1 июля достиг 1,02 трлн рублей, увеличившись по сравнению с 1 января на 5,9%.

Отношение расходов к доходам за отчетный период равнялось 34,3%.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам II квартала 2026 года занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Санкт-Петербург
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