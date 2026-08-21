Банк "Санкт-Петербург" в I полугодии снизил чистую прибыль по МСФО на 33%, до 16,5 млрд рублей

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в I полугодии 2026 года получил 16,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении финучреждения.

Чистая прибыль банка по МСФО во II квартале снизилась на 38,6% год к году и составила 5,6 млрд рублей.

Результат за второй квартал оказался ниже консенсус-прогноза аналитиков, предполагавших сокращение чистой прибыли банка по МСФО в апреле-июне текущего года на 24% - до 6,9 млрд рублей.

Рентабельность капитала (ROE) в январе-июне текущего года составила 15,3% (24% годом ранее), во втором квартале - 10,1% (17%).

Банк за шесть месяцев снизил чистый процентный доход на 7,2% - до 36,6 млрд рублей (18,2 млрд рублей во II квартале, снижение на 6,6%). Чистый комиссионный доход составил 5,9 млрд рублей, что выше результата I полугодия 2025 года на 6,1% (3,1 млрд рублей во II квартале, рост на 10,7%).

Операционные расходы за полугодие увеличились на 28,4% - до 15,8 млрд рублей (8,8 млрд рублей во II квартале, рост на 34,1%). Отношение издержек к доходам - 34,3% (37,7% по итогам II квартала).

Кредитный портфель до вычета резервов на 1 июля 2026 года достиг 1,02 трлн рублей, увеличившись по сравнению с показателем на 1 января 2026 года на 5,9%. Основную часть портфеля (78%) формируют кредиты корпоративным клиентам, на кредиты частным клиентам приходится 22%. Корпоративный кредитный портфель расширился на 6% - до 805,9 млрд рублей, розничный - на 5,4%, до 212 млрд рублей.

Доля проблемной задолженности на 1 июля увеличилась до 3,9% против 3,8% на 1 января 2026 года. Уровень резерва под обесценение кредитов составил 3,4% (3% на 1 января). Покрытие резервами проблемной задолженности - 87,1% (на 1 января - 78,6%).

Средства клиентов на конец отчетного периода были равны 909,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 2,4%.

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), в I полугодии снизился на 3,4% - до 195,5 млрд рублей.

Основной капитал по состоянию на 1 июля 2026 года составил 175 млрд рублей (-8,1% к 1 января 2026 года).

Норматив достаточности основного капитала относительно показателя на 1 января снизился с 19,7% до 17,3%. Норматив достаточности собственного капитала составил 19,3% (20,9%).

Как сообщалось, наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2026 года в размере 19,17 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную. Всего на дивиденды планируется отправить 50% чистой прибыли по МСФО за I полугодие.

"Общая сумма промежуточных дивидендов по итогам I полугодия 2026 года составит 8,2 млрд рублей, что окажет влияние около 0.8 п.п. на показатель достаточности основного капитала. После выплаты дивидендов достаточность основного капитала продолжит существенно превышать минимальный уровень "не менее 12%", установленный в стратегии банка", - говорится в сообщении.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам II квартала 2026 года занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".