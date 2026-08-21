"Казатомпром" в I полугодии снизил чистую прибыль на 9% на фоне курсовых потерь и роста расходов

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" в январе-июне 2026 года составила 240,4 млрд тенге, что на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в финансовой отчетности компании по МСФО.

Консолидированная выручка увеличилась на 9%, до 717,8 млрд тенге, операционная прибыль практически не изменилась и составила 252,6 млрд тенге против 253,7 млрд тенге годом ранее.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 2%, до 371,3 млрд тенге, тогда как EBITDA пропорционально доле участия снизилась на 12%, до 264,8 млрд тенге.

Операционный денежный поток уменьшился на 55% и составил 239,6 млрд тенге.

Снижение чистой прибыли, как поясняется в отчетности, в основном связано с более высоким убытком от курсовых валютных разниц и ростом финансовых расходов.

Так, курсовой убыток в первом полугодии составил 19,4 млрд тенге против 12,7 млрд тенге годом ранее на фоне укрепления курса тенге к доллару США.

Финансовый доход снизился с 30,9 млрд тенге до 24,3 млрд тенге (на 21%), а финансовые расходы выросли с 9 млрд тенге до 14,5 млрд тенге (в 1,6 раза).

При этом себестоимость реализованной продукции увеличилась на 14%, до 427,5 млрд тенге. Рост, в частности, связан с увеличением себестоимости производства урана и объемов реализации урана, произведенного совместными операциями и консолидируемыми дочерними предприятиями.

Расходы по реализации возросли на 23%, до 14,8 млрд тенге, что компания объясняет изменением пунктов назначения поставок урановой продукции и ростом тарифов на транспортировку. Общие и административные расходы увеличились на 10%, до 22,9 млрд тенге.

Казатомпром" занимается добычей урана, переработкой редких металлов, производством и сбытом бериллиевой и танталовой продукции. 100% продукции экспортируется. Компания подконтрольна государству (в том числе у госфонда "Самрук-Казына" 62,99% акций, у Минфина Казахстана - 12,01%), free float составляет 25%.

Официальный курс на 21 августа - 458,2 тенге/$1.