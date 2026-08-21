Набсовет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить за I полугодие 19,17 руб. на обыкновенную акцию

На "преф" - 0,22 рубля

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2026 года в размере 19,17 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную, говорится в сообщении банка.

Выплату дивидендов набсовет предложил осуществить за счет нераспределенной прибыли.

Внеочередное собрание акционеров банка пройдет 24 сентября. Собрание пройдет в заочной форме. Реестр акционеров для участия в нем закроется по данным на 31 августа.

Как сообщалось, в апреле акционеры банка "Санкт-Петербург" на годовом собрании приняли решение выплатить финальные дивиденды за 2025 год в размере 26,23 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную.

С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов, совокупный размер выплат за год составит 42,84 рубля на обыкновенную акцию и 0,44 рубля на "преф" (50% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год).

Банк ранее выплатил дивиденды за I полугодие 2025 года из расчета 16,61 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную (на выплату направил 7,4 млрд рублей, или 30% чистой прибыли по МСФО).

За 2024 год банк "Санкт-Петербург", с учетом промежуточных дивидендов, начислил по 56,98 рубля на обыкновенную акцию и 0,44 рубля на "преф". Всего на дивиденды банк направил 25,4 млрд рублей.

В марте 2024 года банк утвердил дивидендную политику в новой редакции: кредитная организация продолжит распределять избыточный капитал акционерам, целевая доля чистой прибыли по МСФО, направляемая на выплату дивидендов, скорректирована с "не менее 20%" до "в пределах от 20% до 50%".

Банк "Санкт-Петербург" в 2025 году снизил чистую прибыль по МСФО на 25,5% к показателю 2024 года - до 37,8 млрд рублей.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам II квартала 2026 года занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".