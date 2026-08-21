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Скорректированная EBITDA "Эн+"в I полугодии выросла на 52%, до $2,327 млрд

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA "Эн+ Груп" выросла в I полугодии 2026 года на 52,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $2,327 млрд, сообщила компания. Маржинальность по скорректированной EBITDA поднялась до 23% с 17,1% годом ранее.

Выручка увеличилась на 13,1%, составив $10,106 млрд. Основными драйверами роста стали повышение средневзвешенной цены реализации алюминия на 23,6%, а также рост выручки от реализации электроэнергии.

Операционный денежный поток снизился до $1,276 млрд против $1,506 млрд за аналогичный период 2025 года, что связано главным образом с ростом оборотного капитала (на 18,3%, до $4,15 млрд).

Чистая прибыль составила $905 млн против $333 млн годом ранее.

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