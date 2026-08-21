"Норникель" выкупил по оферте 95,5% выпуска облигаций с погашением в мае 2030 г. на $477,65 млн

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - ГМК "Норильский никель" выкупила по оферте 4 млн 776 тыс. 510 облигаций серии БО-001Р-12-USD по цене 100% от номинала, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом $100 каждая, таким образом, компания приобрела 95,53% займа.

Пятилетний выпуск на $500 млн был размещен в июне 2025 года по ставке ежемесячного купона 8% годовых до исполненной оферты. Ставки последующих 15-47-го купонов до следующей оферты в мае 2029 года компания установила на том же уровне - 8% годовых.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 260 млрд рублей, четыре выпуска бондов на 19 млрд юаней, пять биржевых выпусков на $3,83 млрд - все с расчетами в рублях, а также выпуск замещающих облигаций на $333,5 млн.