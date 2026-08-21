Денежная база в России выросла с 7 по 14 августа на 170 млрд рублей

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в РФ на 14 августа составил 22361,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 7 августа денежная база в России равнялась 22191,5 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,76%, или на 170,0 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.