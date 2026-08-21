Девелоперы предложили переходный период для КРТ в зонах затопления после изменений в Водном кодексе

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Вступившие в силу с 4 августа изменения в Водный кодекс РФ фактически запрещают строительство в зонах затопления и подтопления, что создает риски для ряда проектов комплексного развития территорий (КРТ) по всей стране.

Такое мнение высказали участники пленарной дискуссии "Механизм комплексного развития территорий в городах" в рамках форума "Города будущего" в Перми.

Как сообщила руководитель по параметрам развития территорий подразделения градостроительства, сопровождения проектов и инфраструктуры "ДОМ.РФ" Анна Должанская, на сегодняшний день в статье 67.1 Водного кодекса РФ закреплено, что строительство иных объектов, кроме сооружений инженерной защиты, в зонах затопления и подтопления невозможно. Отдельным пунктом подчёркнуто, что освоение этой территории в целях строительства капитальных объектов также запрещено.

"Сейчас все столкнулись с тем, что часть будущих проектов у нас расположена в таких зонах. Зоны подтопления раньше не вызывали особого риска, поскольку можно было осуществить мероприятия по инженерной подготовке территории и, соответственно, выйти на разрешение на строительство. Сейчас такая возможность отсутствует", - добавила она.

По словам Должанской, совместно с Минстроем и правительством РФ прорабатывается возможность принятия промежуточных нормативных актов для проектов, на которые уже получены разрешения на строительство, чтобы не допустить их остановки. Также планируется дальнейшее нормативное регулирование строительства в зонах затопления.

Министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова подтвердила, что ряд проектов КРТ и приоритетных инвестпроектов региона попали в зоны затопления при уже заключённых договорах.

"Без вас (федеральных властей - ИФ) мы этот вопрос решить не сможем", - заявила она, обращаясь к представителям Минстроя РФ, и предложила направить в министерство официальные предложения по решению проблемы.

Директор по развитию земельного банка и GR девелопера "Железно" Ирина Лузянина отметила, что часть проектов компании полностью или частично оказалась в зонах затопления. В связи с этим застройщикам хотелось бы иметь надежду на какой-то переходный период или регламентирующий документ, чтобы этот запрет не распространялся на уже находящиеся в реализации проекты и проекты КРТ в целом.

В свою очередь директор департамента комплексного развития Минстроя России Мария Синичич, подводя итоги дискуссии, заявила: "Конечно, всё, что сегодня обсуждалось, мы возьмём в работу. И надеюсь, что в следующем году в Перми мы уже будем говорить как об исполненном и реализованном".