Поиск

РСПП предложил создать "кластерный" СПИК для распространения механизма на МСП

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает создать новый вид специальных инвестиционных контрактов (СПИК) - "кластерный", который распространял бы льготы на всех участников создания высокотехнологичных производств, включая малые и средние предприятия.

С таким предложением выступил президент РСПП Александр Шохин на заседании координационного совета отделений союза в Центральном федеральном округе.

"Нужно стимулировать крупные компании к развитию субконтрактации, в том числе, через налоговые льготы и иные преференции, и важно развивать региональные промышленные кластеры, где малые и средние предприятия могли бы кооперироваться друг с другом и с якорными заказчиками. Целесообразно ввести понятие "кластерный" СПИК, в рамках которого совокупность предприятий, а не только одно предприятие, и вся их кооперация направлены на один продукт, при котором действует единая система преференций", - сказал он.

По мнению Шохина, "по аналогии с действующим механизмом СПИК 1.0, объем инвестиций в 750 млн рублей мог бы быть тут рекомендован в совокупности на всю эту цепочку".

Глава РСПП, кроме того, отметил, что необходимо также решить проблему дефицита оборотного финансирования под исполнение внутрикластерных контрактов. "Также стоит разработать и специальные программы поддержки МСП-поставщиков в оборонно-промышленном комплексе, включая льготные банковские гарантии и механизмы факторинга", - считает он.

Специнвестконтракт предусматривает, что инвестор берет на себя обязательства по реализации инвестиционного проекта с целью создания серийного промышленного производства, при этом государство на федеральном и региональном уровнях обеспечивает неизменность условий реализации проекта, в том числе налоговых. До 2019 года СПИК заключались на срок до 10 лет, предполагали минимальный объем инвестиций в 750 млн рублей и не предъявляли жестких требований к технологиям, используемым при реализации проекта (так называемые СПИК 1.0).

С 2020 года действует обновленная версия механизма - СПИК 2.0. Ее параметры предполагают необходимость включения реализуемой технологии в перечень современных, который утверждается правительством. СПИК 2.0 заключаются на более длительный срок (до 15 лет для проектов с объемом инвестиций до 50 млрд рублей, до 20 лет для проектов стоимостью свыше 50 млрд рублей), требуют проведения конкурсного отбора участников, не устанавливают ограничений в виде минимального объема инвестиций.

РСПП МСП Александр Шохин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мишустин подписал распоряжение об использовании "золотой акции" в отношении "Шереметьево"

 Мишустин подписал распоряжение об использовании "золотой акции" в отношении "Шереметьево"

Минэнерго и Ростехнадзор работают над легализацией результатов диагностики труб роботами

 Минэнерго и Ростехнадзор работают над легализацией результатов диагностики труб роботами

США продлили лицензию для продажи активов "ЛУКОЙЛа" до 19 сентября

S&P Global Energy прогнозирует десятилетнее снижение мощностей НПЗ в Европе и США

 S&P Global Energy прогнозирует десятилетнее снижение мощностей НПЗ в Европе и США

МСЗ снизил прогноз годового экспорта пшеницы из России сразу на 2,5 млн т, до 45,2 млн т

Банк России расширил список сертификатов для получения статуса "квала"

 Банк России расширил список сертификатов для получения статуса "квала"

Саудовская Аравия в июне увеличила добычу нефти на 8,6% м/м, экспорт - на 16,3%

Бундесбанк опасается замедления роста ВВП Германии из-за обмеления Рейна

 Бундесбанк опасается замедления роста ВВП Германии из-за обмеления Рейна
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11298 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3543 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов