РСПП предложил создать "кластерный" СПИК для распространения механизма на МСП

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает создать новый вид специальных инвестиционных контрактов (СПИК) - "кластерный", который распространял бы льготы на всех участников создания высокотехнологичных производств, включая малые и средние предприятия.

С таким предложением выступил президент РСПП Александр Шохин на заседании координационного совета отделений союза в Центральном федеральном округе.

"Нужно стимулировать крупные компании к развитию субконтрактации, в том числе, через налоговые льготы и иные преференции, и важно развивать региональные промышленные кластеры, где малые и средние предприятия могли бы кооперироваться друг с другом и с якорными заказчиками. Целесообразно ввести понятие "кластерный" СПИК, в рамках которого совокупность предприятий, а не только одно предприятие, и вся их кооперация направлены на один продукт, при котором действует единая система преференций", - сказал он.

По мнению Шохина, "по аналогии с действующим механизмом СПИК 1.0, объем инвестиций в 750 млн рублей мог бы быть тут рекомендован в совокупности на всю эту цепочку".

Глава РСПП, кроме того, отметил, что необходимо также решить проблему дефицита оборотного финансирования под исполнение внутрикластерных контрактов. "Также стоит разработать и специальные программы поддержки МСП-поставщиков в оборонно-промышленном комплексе, включая льготные банковские гарантии и механизмы факторинга", - считает он.

Специнвестконтракт предусматривает, что инвестор берет на себя обязательства по реализации инвестиционного проекта с целью создания серийного промышленного производства, при этом государство на федеральном и региональном уровнях обеспечивает неизменность условий реализации проекта, в том числе налоговых. До 2019 года СПИК заключались на срок до 10 лет, предполагали минимальный объем инвестиций в 750 млн рублей и не предъявляли жестких требований к технологиям, используемым при реализации проекта (так называемые СПИК 1.0).

С 2020 года действует обновленная версия механизма - СПИК 2.0. Ее параметры предполагают необходимость включения реализуемой технологии в перечень современных, который утверждается правительством. СПИК 2.0 заключаются на более длительный срок (до 15 лет для проектов с объемом инвестиций до 50 млрд рублей, до 20 лет для проектов стоимостью свыше 50 млрд рублей), требуют проведения конкурсного отбора участников, не устанавливают ограничений в виде минимального объема инвестиций.