Мальдивы в 2026 году рассчитывают принять 300 тысяч российских туристов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Мальдивские острова с начала года приняли 198,75 тысячи российских туристов, это почти 15% от всего иностранного турпотока, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" министр туризма и гражданской авиации Мальдив Мохамед Амин.

"С 1 января по 18 августа 2026 года Мальдивы посетили 198 748 российских туристов, это 14,7% от общего турпотока. Россия занимает второе место среди крупнейших въездных рынков после Китая. В первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2025 года составил 18,5%. Если нынешние темпы сохранятся, к концу года турпоток из России вполне может превысить 300 тысяч человек. Разумеется, многое будет зависеть от доступности авиаперевозок и общей ситуации на рынке", - сказал он.

За 2025 год Мальдивы посетили 279 тысяч российских туристов.

По словам Амина, россияне традиционно отдают предпочтение курортному отдыху: почти 80% российских туристов выбирают резорты, еще около 18% останавливаются в гостевых домах.

"Это делает Россию особенно важным рынком для премиального сегмента. Одновременно мы видим растущий интерес к отдыху на локальных островах и другим форматам путешествий по Мальдивам", - пояснил он.

По данным Visit Maldives Corporation, на архипелаге сегодня открыты 179 курортов, 948 гостевых домов, 16 отелей и 173 судна для морских сафари. В общей сложности они предлагают туристам более 68 тысяч мест.

"Поэтому мы стремимся привлекать туристов не только на самые популярные курорты, но и на другие атоллы, предлагая им новые варианты размещения. Стратегия Visit Maldives Corporation направлена на то, чтобы показать: Мальдивы - это гораздо больше, чем пляжный отдых и путешествия для молодоженов", - подчеркнул Амин.

Среди наиболее популярных видов туризма на Мальдивах он назвал дайвинг, спортивный туризм, wellness, знакомства с культурой и повседневной жизнью локальных островов, семейные путешествия, яхтинг и другие форматы отдыха на океане.

"По нашей оценке, на российском рынке особенно большой потенциал имеют семейный и оздоровительный отдых, дайвинг, премиальные курорты и продолжительные поездки. Мы хотим, чтобы гости, которые уже знают и любят Мальдивы, во время каждого нового путешествия открывали для себя другую сторону страны", - подытожил он.

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму, гендиректор туроператора "Арт тур" Дмитрий Арутюнов сообщил, что по мере роста потока на Мальдивы российские туристы действительно начали гораздо лучше разбираться в том, что предлагают острова, и выбирать там самые разные виды активностей.

"Раньше они выезжали на Мальдивы раз в год по какому-то особому поводу, на свадьбу или юбилей. Сейчас туристы едут туда по пять раз в год, и критерии выбора стали другие. Очень часто, например, выбирают какой-то курорт не из-за лучшего сервиса, а из-за лучшего моря или более интересных морских обитателей в этом месте. Например, едут на южный остров Фувамула, где водятся тигровые акулы. А там нет люксовых отелей, в основном гестхаусы. И даже небедные люди их бронируют, чтобы поплавать с акулами", - рассказал он.

По словам Арутюнова, запросы по Мальдивам приходятся самые разные. Например, появился спрос на поездки на острова, где в отелях предлагают правильное питание, очищение организма. Или большая молодежная компания ищет недорогой отель, чтобы поездка была доступна для всех участников.

"Структура спроса изменилась, больше разных абсолютно отелей востребовано. И власти архипелага отвечают на этот запрос. Строятся не только люксовые отели, но и качественные 4 и даже 3 звезды недорогие", - отметил эксперт.

На 2027 год Министерство туризма Мальдив запланировало кампанию по продвижению направления на зарубежные рынки Visit Maldives Year 2027. Как пояснил министр, ее цель - привлечь больше иностранных туристов и показать, что Мальдивы предлагают не только пляжный отдых и не только люксовые отели.