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Эксперты прогнозируют сокращение российского экспорта зерна в августе до 2 млн тонн

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Эксперты зернового рынка на фоне затрудненного судоходства и повреждений портовой инфраструктуры в Азово-Черноморском бассейне прогнозируют падение экспорта зерна в августе до 1,8-2,5 млн тонн. Год назад было отгружено более 5 млн тонн.

Как сообщает компания "ПроЗерно", фактическая остановка экспорта через основные терминалы Черного моря на фоне массового поступления зерна нового урожая привела к резкому сокращению спроса со стороны экспортеров и ускорению падения внутренних цен. Компания оценивает экспорт зерна в августе лишь в немногим выше 2 млн тонн.

Компания отмечает, что на этом фоне альтернативой для отгрузок становится Балтика. Но пшеница (протеин 12,5%) в порту Высоцка оценивается уже в $250-260 за тонну (FOB) против $212 за тонну (FOB) в черноморских портах. "Разница показывает масштаб дополнительных расходов при переносе экспортных потоков с юга на северо-запад - порядка $40-50 за тонну", - говорится в сообщении.

"Отдельной проблемой" эксперты назвали стоимость фрахта. Перевозки по маршруту Черное море - Египет для балкеров в 25 тысяч тонн за неделю подорожали на $5, до $40-45 за тонну, из Астрахани в Иран по Каспийскому морю - сразу на $20 за тонну.

Как прогнозирует эксперт зернового рынка Александр Корбут, экспорт пшеницы в августе составит порядка 2 млн тонн, всего зерна - не более 2,5 млн тонн. "На сентябрь оценки тоже не очень бодрые. Все будет зависеть от того, откроется Черное море или нет. Если нет, то будет также не более 2,5 млн тонн, поскольку возможности перевалки ограничены", - заявил он "Интерфаксу".

Корбут считает, что предлагаемые Минсельхозом госзакупки зерна "даже по верхней планке в 3 млн тонн малообъемны, они только закрывают недогруз июля-августа". "На фоне низкого экспортного спроса и активного поступления нового урожая цены продолжают падать, причем все интенсивнее, - сказал он. - В этих условиях и внутренние потребители не торопятся с закупками, ожидая дальнейшего снижения цен, хотя могли бы добавить денег, хоть и небольших, сельхозпроизводителям для проведения озимого сева".

По его словам, выжидательную позицию заняли и агрохолдинги, которые тоже выращивают зерно и при необходимости пополняют его запасы с рынка. "Тоже ждут, что у них будет с урожаем - "трешка" (пшеница 3 класса - ИФ) или "фуражка" (фуражная пшеница - ИФ). Если "фуражка", то зачем им что-то закупать?" - заявил он.

По прогнозу аналитического центра "Русагротранса", экспорт пшеницы в августе может составить 1,8 млн тонн. Аналитический департамент Российского зернового союза оценивает его в 1,5-1,6 млн тонн, всего зерна - в 1,8-1,9 млн тонн.

Минсельхоз создал штаб для выработки оперативных решений по переориентации грузовых потоков и устранению логистических ограничений при транспортировке сельхозпродукции. "Ключевая задача - обеспечить своевременную реализацию зерновой и масложировой продукции и выстроить маршруты поставок с учетом текущих логистических ограничений, - говорится в его сообщении. - Для каждого региона будут определены наиболее эффективные направления, исходя из географии и экономики перевозок".

Президент Владимир Путин в интервью корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину 22 августа заявил, что Россия решит проблемы с экспортом зерна и обеспечит мировой рынок, потенциал поставок в этом сельхозсезоне составляет 60 млн тонн.

Владимир Путин Минсельхоз ПроЗерно Русагротранс Черное море
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