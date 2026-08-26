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Revolut запустил стейблкойн с привязкой к евро

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Британский финтех-стартап Revolut запустил в обращение привязанный к евро стейблкойн EURR, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Эмитентом EURR выступает Bridge, принадлежащая американской Stripe. Bridge также будет владеть и управлять активами, которыми обеспечен этот стейблкойн.

Вначале он будет доступен ограниченному числу клиентов Revolut в Дании, Польше и Португалии, а позднее в этом году стартап намерен открыть доступ и для других рынков Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

EURR будет интегрирован в приложение Revolut и позволит обменивать евро на криптовалюту и, наоборот, прямо в блокчейне.

Компания называет его внедрение первым шагом в рамках своей стейблкойн-стратегии, предусматривающей запуск токенов с привязкой и к другим валютам.

"Revolut начал с того, что убрал скрытые комиссии и барьеры в обмене валют, - отмечается в заявлении компании. - Теперь мы делаем то же самое с криптовалютой".

Информационно-аналитическая Finance Magnates со ссылкой на официальные документы пишет, что EURR был запущен 20 августа и брендируется как Revolut Euro. По ее данным, стейблкойн доступен в розничном приложении Revolut и на криптовалютной бирже Revolut X. По состоянию на вторник в обращении находилось лишь 374 EURR при резервах в размере 374 евро.

Revolut была основана в 2015 году в Лондоне Николаем Сторонским (выпускник МФТИ и РЭШ) и Владиславом Яценко. Компания обслуживает более 80 млн розничных и 800 тыс. бизнес-клиентов по всему миру. В более чем 30 странах она работает как банк.

В 2024 году Revolut стала самой дорогой частной технологической компанией Европы, получив оценку стоимости в $45 млрд, а в прошлом году подтвердила этот статус, увеличив оценку до $75 млрд.

Stripe Европа Bridge Revolut Владислав Яценко Николай Сторонский Великобритания
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