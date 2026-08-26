Президент Узбекистана отметил рост ВВП за десять лет в 2,5 раза

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил об устойчивом росте экономики страны и призвал продолжать работу по обеспечению населения достойными рабочими местами.

"За последние десять лет экономика стабильно растет быстрыми темпами. Это свидетельствует о том, что наш народ уверенно идет по избранному пути", - сказал Мирзиёев на церемонии вручения государственных наград по случаю 35-й годовщины государственной независимости страны (отмечается 1 сентября - ИФ).

По его словам, за последние 10 лет ВВП страны вырос более чем в 2,5 раза.

"Ожидается, что в этом году объем валового внутреннего продукта превысит $180 млрд", - сказал Мирзиёев.

Он также сообщил, что в промышленности, сфере услуг и сельском хозяйстве создано 5,7 млн постоянных рабочих мест. При участии государственного и частного секторов введены в эксплуатацию современные школы на 1,2 млн мест, детские сады на 342 тысячи мест и больницы на 62 тысячи мест.

В стране построено и отремонтировано 83 тысячи км внутренних дорог общего пользования. Централизованное питьевое водоснабжение впервые пришло в дома 8 млн жителей регионов, еще для 11,5 млн человек улучшено водоснабжение.

За последние 10 лет новое современное жилье получили 650 тысяч семей.

По данным Национального комитета статистики, ВВП Узбекистана в 2025 году вырос на 7,7%, превысив $147 млрд.