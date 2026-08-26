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Юбилейный ПМЭФ в 2027 году пройдет 16-19 июня

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2027) в будущем году состоится 16-19 июня, сообщается на сайте "Росконгресса".

"На протяжении 30 лет ПМЭФ поднимает самые актуальные темы своего времени - от вопросов безопасного и устойчивого будущего и вызовов глобализации до экономического суверенитета и диалога, ориентированного на практический результат. Его повестка всегда отражала ключевые изменения в мире и потребность в согласованных действиях. (...) Уверен, что юбилейный, 30-й ПМЭФ станет важной вехой в истории форума", - приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.

В текущем году Петербургский международный экономический форум состоялся 3-6 июня. Почетной страной-гостем выступила Саудовская Аравия. В ходе ПМЭФ-2026 было подписано более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6,6 трлн рублей.

ПМЭФ Росконгресс Антон Кобяков
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