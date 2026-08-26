Шишкарев заявил, что требует "точного соблюдения" договора с "Росатомом" о выкупе "Дела"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Основатель группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев заявил, что требует точного соблюдения условий договора с "Росатомом" по выкупу его доли в ГК "Дело", без этого не согласен с акцептом оферты госкорпорации.

"В ответ на заявление госкорпорации "Росатом" о юридическом завершении 28 августа 2026 года предусмотренной корпоративным договором участников ГК "Дело" процедуры выкупа моей доли в 51% вынужден констатировать, что к настоящему моменту не все условия упомянутого договора соблюдены точно, в том числе в части порядка уведомления о дате, времени и месте совершения сделки", - сообщил "Интерфаксу" Шишкарев через представителя.

"Я не согласен на отчуждение принадлежащей мне доли и возражаю против акцепта оферты 28.08.2026 либо в любую иную дату без точного соблюдения условий договора", - заявил Шишкарев.

"Росатом", владеющий 49% ГК "Дело", во вторник сообщил, что планирует 28 августа завершить выкуп доли партнера по группе компаний "Дело" Шишкарева (51%) в рамках "русской рулетки".

Шишкарев в заявлении подчеркнул, что речь не идет об отказе от исполнения договора, а касается исключительно точного и полного соблюдения процедур.

Основатель ГК "Дело" также сообщил, что направил на имя главы "Росатома" Алексея Лихачева предложение сосредоточить имеющиеся ресурсы, усилия и компетенции на стабилизации ситуации в ГК "Дело". "Особенности трансформационного периода при смене собственников могут создать риски дальнейшего ухудшения положения компании, поэтому выдвинул ряд вариантов, которые позволят укрепить положение группы и после этого вернуться к вопросам отношений между владельцами. В том числе и в части актуальной стоимости компании", - заявил он.

Шишкарев также предложил госкорпорации докапитализировать компанию. "Наряду с вариантом докапитализации ГК "Дело" за счет суммы, предусмотренной для выплаты в мой адрес в рамках сделки, счел своим долгом предложить направить значимую часть на поддержку ветеранов СВО", - говорится в заявлении.

Госкорпорация "Росатом" в феврале заявила, что на фоне разногласий с Шишкаревым запускает процедуру предложения о взаимном выкупе ("русской рулетки") в группе компаний "Дело". В марте тот официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить принадлежащую госкорпорации долю в ГК "Дело". По условиям "русской рулетки" цена выкупа Шишкаревым доли "Росатома" была определена в 74 млрд руб., доли Шишкарева - в 77 млрд руб.

В конце июня основатель и совладелец ГК "Дело" Шишкарев отказался от выкупа доли партнера в ГК "Дело", право хода в "русской рулетке" перешло к "Росатому". В начале июля глава "Росатома" сообщал, что госкорпорация приняла корпоративное решение выкупить долю партнера по группе компаний "Дело" Шишкарева в рамках "русской рулетки".

"Росатом" собирается закрыть сделку в рамках "русской рулетки" в ГК "Дело" в ближайшее время, не дожидаясь окончания срока выкупа в конце ноября, говорил в конце июля Лихачев.

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс".