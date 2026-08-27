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ЦБ за полгода передал правоохранителям данные о 2,6 тысячи криптокошельках "нелегалов"

На этих криптокошельках было более 1 млрд в рублевом эквиваленте

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Банк России в первом полугодии 2026 года внес данные о 2,6 тыс\ям криптокошельков субъектов нелегальной деятельности (компании, проекты, ИП) в информационную систему, которую используют правоохранительные органы и банки для оценки риск-профиля клиента и финансовых расследований, говорится в материале ЦБ.

Объем средств, привлеченных на эти криптокошельки, превысил 1 млрд в рублевом эквиваленте.

Криптовалюта используется большинством финансовых пирамид (74%) для привлечения денег, остальные предпочитают иностранные платежные сервисы и наличные.

Нелегальные кредиторы в первом полугодии продолжили масштабировать схему "криптозаймов", когда клиенту предлагают получить заем в USDT или в рублях по курсу. ЦБ получает сотни жалоб, сайты проектов блокируются, однако мошенники создают новые дублирующие ресурсы, говорится в сообщении регулятора.

Президент Владимир Путин 4 августа подписал закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который создает в России комплексное регулирование оборота криптовалют - от покупки гражданами через лицензированных посредников до биржевых торгов, клиринга и цифровых депозитариев. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Требование совершать сделки с криптовалютой только через лицензированных посредников заработает с 1 июля 2027 года.

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