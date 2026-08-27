Мировые дата-центры к 2030 году могут нарастить водопотребление втрое

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Годовое потребление воды мировыми дата-центрами к 2030 году в отсутствие мер водосбережения может вырасти до 644 млрд литров с 222 млрд литров в 2025 году, прогнозирует Rystad Energy.

Умеренное повышение водоэффективности может сократить расход до 543 млрд литров, агрессивное - до 388 млрд литров, заявляет глобальный руководитель исследований в областях дата-центров и водорода Ле Минь Кхой.

Эти цифры учитывают только непосредственный расход воды на охлаждение вычислительных мощностей, тогда как она также участвует в цепочке поставок электроэнергии, что, по словам эксперта, добавляет сложности. Кроме того, расход значительно варьируется в зависимости от технологии охлаждения, климата и того, измеряется ли забор воды или ее фактическое потребление.

Большие операторы дата-центров, включая AWS, Google, Microsoft и Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), обязались использовать воду бережнее. Все четыре компании намерены к 2030 году достичь "водного профицита", т.е. восполнять запасы воды активнее, чем расходовать. Они работают над проектами восстановления запасов пресной воды и повышения водоэффективности, в том числе в сельском хозяйстве.

При этом 34% потребления воды дата-центрами к 2030 году будет приходиться на регионы с высоким и чрезвычайно высоким ее дефицитом, однако обязанность внедрять наименее водоемкие технологии охлаждения может снизить водопотребление в этих регионах на 45%, отмечает Rystad.

В число регионов с наибольшим риском входят индийские Джамнагар и Тхана, а также округ Ривс в Техасе. У дата-центров в этих местах большой расход воды относительно масштаба ее дефицита.

Rystad также отмечает, что распространение ИИ необязательно ведет к пропорциональному росту водопотребления, поскольку жидкостное охлаждение на уровне серверных стоек может снизить тепловую нагрузку на системы самих ЦОД и позволить активнее использовать сухое охлаждение.

Поэтому технологии вроде тех, которые Nvidia предусмотрела для новой платформы Vera Rubin, могут помочь ограничить расход воды, хотя потенциальная экономия все еще сильно зависит от климата. В частности, сухое охлаждение обычно эффективнее в холодном климате, говорится в пресс-релизе.