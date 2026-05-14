Поиск

Суд в Гааге отказал Ратко Младичу в досрочном освобождении

Суд в Гааге отказал Ратко Младичу в досрочном освобождении
Бывший командующий армией сербов Боснии и Герцеговины Ратк Младич
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) в четверг отклонил ходатайство о досрочном освобождении бывшего командующего главным штабом армии боснийских сербов Ратко Младича, сообщают европейские СМИ.

В миреСын Ратко Младича сообщил об ухудшении здоровья отцаЧитать подробнее

Отбывающий пожизненное наказание 84-летний Младич ранее подал соответствующее ходатайство, сославшись на ухудшающееся здоровье.

Суд в своем решении признал, что осужденный находится на "последней стадии своей жизни", назвав его состояние "очень тяжелым". Однако в судебной инстанции указали, что предоставленные ему условия содержания обеспечивают ему "максимальный комфорт".

"И нигде не имеется доступного дополнительного лечения, которого бы не было в Нидерландах", - указал МОМУТ.

"Младич продолжает получать всеобъемлющее и гуманное лечение от квалифицированных врачей, медперсонала и сотрудников исправительного учреждения", - отметили в структуре ООН.

В миреПожизненный приговор лидеру боснийских сербов Младичу оставили в силеЧитать подробнее

Младич находится в тюремной больнице уже два года, последние полтора года он прикован к постели.

Бывший командующий главным штабом армии Республики Сербской был арестован 26 мая 2011 года в Сербии и выдан тогдашними властями страны в Гаагу.

22 ноября 2017 года Гаагский трибунал за предполагаемые военные преступления во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине (1992-1995 гг.) приговорил его к пожизненному заключению, вердикт был подтвержден 8 июня 2021 года.

Ратко Младич ООН МОМУТ Гаага
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Гааге отказал Ратко Младичу в досрочном освобождении

 Суд в Гааге отказал Ратко Младичу в досрочном освобождении

Что произошло за день: четверг, 14 мая

Трамп заявил об обещании Си Цзиньпина не отправлять военную помощь Ирану

Глава МИД Венгрии заявила послу РФ о недопустимости ударов по западу Украины

 Глава МИД Венгрии заявила послу РФ о недопустимости ударов по западу Украины

Премьер Индии сообщил, что обсудил с Лавровым Украину и Ближний Восток

 Премьер Индии сообщил, что обсудил с Лавровым Украину и Ближний Восток

США продали 30-летние госбонды с доходностью выше 5% впервые с 2007 года

 США продали 30-летние госбонды с доходностью выше 5% впервые с 2007 года

"Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

 "Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

Трамп и Си Цзиньпин выступили за открытие Ормузского пролива

Премьер Латвии подала в отставку

 Премьер Латвии подала в отставку

Индия запросила у США продление разрешения на закупку нефти у РФ

 Индия запросила у США продление разрешения на закупку нефти у РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9379 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2186 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов