Суд в Гааге отказал Ратко Младичу в досрочном освобождении

Бывший командующий армией сербов Боснии и Герцеговины Ратк Младич Фото: EPA/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) в четверг отклонил ходатайство о досрочном освобождении бывшего командующего главным штабом армии боснийских сербов Ратко Младича, сообщают европейские СМИ.

Отбывающий пожизненное наказание 84-летний Младич ранее подал соответствующее ходатайство, сославшись на ухудшающееся здоровье.

Суд в своем решении признал, что осужденный находится на "последней стадии своей жизни", назвав его состояние "очень тяжелым". Однако в судебной инстанции указали, что предоставленные ему условия содержания обеспечивают ему "максимальный комфорт".

"И нигде не имеется доступного дополнительного лечения, которого бы не было в Нидерландах", - указал МОМУТ.

"Младич продолжает получать всеобъемлющее и гуманное лечение от квалифицированных врачей, медперсонала и сотрудников исправительного учреждения", - отметили в структуре ООН.

Младич находится в тюремной больнице уже два года, последние полтора года он прикован к постели.

Бывший командующий главным штабом армии Республики Сербской был арестован 26 мая 2011 года в Сербии и выдан тогдашними властями страны в Гаагу.

22 ноября 2017 года Гаагский трибунал за предполагаемые военные преступления во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине (1992-1995 гг.) приговорил его к пожизненному заключению, вердикт был подтвержден 8 июня 2021 года.