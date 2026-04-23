Врачи, осмотревшие Младича в тюремной больнице Гааги, будут просить о его освобождении

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Группа врачей из Сербии обследовала бывшего командующего главным штабом армии боснийских сербов Ратко Младича в тюремном госпитале в Гааге, сообщил в четверг агентству СРНА (Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины) его сын Дарко.

По его словам, в ближайшее время врачи подготовят медицинское заключение и подадут запрос на освобождение Ратко Младича для лечения.

Дарко Младич напомнил, что 10 апреля его отец перенес инсульт, и с тех пор его состояние не изменилось. Ситуация осложняется неврологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также проблемами с почками.

Министр юстиции Республики Сербской Горан Селак заявил, что и Республика Сербская, и Сербия готовы предоставить гарантии Международному остаточному механизму для уголовных трибуналов (МОМУТ) в случае, если он одобрит возможность продолжения лечения Младича в Сербии.

Младич находится в тюремной больнице уже два года, последние полтора года он прикован к постели, а в МОМУТ отказываются освободить его для лечения.

Бывший командующий главным штабом армии Республики Сербской был арестован 26 мая 2011 года в Сербии и выдан тогдашними властями страны в Гаагу.

22 ноября 2017 года Гаагский трибунал за предполагаемые военные преступления во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине (1992-1995 гг.) приговорил его к пожизненному заключению, вердикт был подтвержден 8 июня 2021 года.