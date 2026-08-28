ВТБ в июле увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,7 раза, до 40,4 млрд руб.

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ВТБ в июле по МСФО составила 40,4 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза в годовом выражении, говорится в пресс-релизе группы.

За семь месяцев ВТБ заработал 265,6 млрд рублей по МСФО, что на 12,7% меньше результата за тот же период прошлого года. Возврат на капитал (ROE) группы составил 16,8% в июле и 16,2% по итогам семи месяцев, увеличившись на 6,5 п.п. и сократившись на 3 п.п. соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Ключевым драйвером результата стало восстановление чистой процентной маржи - до 2,6% за семь месяцев против 1,1% годом ранее, а в июле маржа достигла 2,7% на фоне роста чистых процентных доходов в 2,6 раза за 7 месяцев.

"Достигнутые в июле результаты подтверждают, что группа уверенно движется по намеченной траектории реализации стратегии и выполнения поставленных на 2026 год целей", - заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, комментируя июльскую отчетность.

"Если по итогам шести месяцев мы почти на 20% снижали чистую прибыль год к году, то по итогам семи месяцев мы уже на 13% отстаем, сокращая это отставание с прошлым годом, и где-то в четвертом квартале перейдем на превышение", - отметил Пьянов.

Чистые процентные доходы группы в июле увеличились в 1,9 раза год к году, до 74,4 млрд рублей, в целом за семь месяцев - в 2,6 раза, до 480 млрд рублей.

Чистые комиссионные доходы увеличились на 36,5% в июле и на 23,1% за семь месяцев, составив 34,8 млрд рублей и 210,6 млрд рублей соответственно.

Расходы на создание резервов составили 20,4 млрд рублей в июле против 9,2 млрд рублей годом ранее. За семь месяцев ВТБ направил на создание резервов 143,7 млрд рублей, что на 20,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Стоимость риска составила 0,8% в июле и 0,9% за семь месяцев, сократившись на 30 б.п. в июле и оставшись без изменений за семь месяцев.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле в июле выросла до 3,6% с 3,5%. Как пояснил Пьянов, рост произошел преимущественно в портфеле юридических лиц. Так, доля NPL в корпоративном кредитном портфеле выросла до 2,7% с 2,6% из-за вызревания одного кредита заемщику из строительной отрасли.

Расходы на персонал и административные расходы составили 51,3 млрд рублей в июле, увеличившись на 13,2% год к году. По итогам семи месяцев расходы на персонал и административные расходы выросли на 15,4% и составили 337,2 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель группы до вычета резервов составил 25,7 трлн рублей, увеличившись в июле на 0,2% и на 4,7% с начала года.

Кредиты юридическим лицам выросли за месяц на 0,7%, до 18,7 трлн рублей, за семь месяцев рост составил 8,7%.

Кредиты физическим лицам сократились на 1,1% в июле и на 4,7% с начала 2026 года, портфель розничных кредитов по состоянию на 31 июля составил 7 трлн рублей.

Объем средств клиентов - физических лиц снизился на 0,3% в июле и на 1,7% с начала года, составив 13,8 трлн рублей. Объем средств клиентов - юридических лиц увеличился на 3,5% в июле и на 2,5% с начала года, составив 14,2 трлн рублей.

По состоянию на 1 августа норматив достаточности общего капитала банка Н20.0 составил 10,6% (мин. 10%), увеличившись с начала года на 80 б.п.