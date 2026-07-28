ВТБ уточнил прогноз по прибыли на 2026 год

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ВТБ отказался от прогнозного диапазона по прибыли на этот год в 600-650 млрд рублей, выбрав более консервативный точечный таргет в 600 млрд рублей.

"С точки зрения прогнозов результатов группы ВТБ, то мы оставим в качестве точечного таргета, не диапазона, 600 млрд, то есть нижнюю границу диапазона по чистой прибыли. Рентабельность капитала около 20%", - сказал журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Изменение чистой прибыли будет во многом связано с небольшим уменьшением чистых процентных доходов, которые не будут видны в чистой процентной марже в силу того, что таргет был примерно 3%, соответственно, и прочих операционных доходах, которые в силу иного развития финансовых рынков будут в значительной степени недоступны в оптимистичном сценарии, который был основан для 650 млрд рублей. Поэтому будет ограничение нашего прогноза на 2026 год нижней границей диапазона 600 млрд рублей", - пояснил он.

Чистая прибыль группы за первое полугодие 2026 года составила 225,2 млрд рублей, снизившись на 20% в годовом выражении.

Отвечая на вопрос, допускает ли банк пересмотр прогноза в случае неблагоприятной рыночной конъюнктуры во втором полугодии, Пьянов привел спортивные аналогии: "Результат этого матча, как и во многих случаях на прошедшем чемпионате мира по футболу, будет определяться на последних минутах, а быть может, и в добавочное время. Вы знаете, у нас четвертый квартал может иметь прибыль и 170 млрд рублей, и 180 млрд рублей. Поэтому нам более приятная интерпретация, что бегуны на третьей и четвертой дорожке должны будут бегать за бегуна на второй".

ВТБ сохраняет прогноз показателей стоимости риска (около 1,1%), чистой процентной маржи (около 3%) и динамики комиссионных доходов (рост примерно на 20%), а также административно-управленческих расходов (снижение на 20%).

При этом банк пересмотрел макроэкономические показатели, повысив прогнозную ключевую ставку на конец 2026 года до 13,5% с 12% и значение средней ключевой ставки до 14,5% с 14%. Прогноз темпов роста реального ВВП был снижен до 0,6% с 1%.

Ожидания по темпам роста кредитования в целом по сектору остались прежними: рост корпоративного портфеля на 8-9%, розничного - на 7-8%. ВТБ ухудшил ожидания по приросту средств юрлиц до 2-3% с прежней оценки 5-7 %. Прогноз прироста средств физлиц сохранился на уровне 8-10%.