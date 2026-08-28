Рынок акций открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,8%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу продолжил коррекционный рост предыдущего дня, подогреваемый выходящими сильными финотчетами крупных компаний; сдерживающими факторами остаются неопределенность с переговорами по украинскому урегулированию и возможность новой эскалации напряженности в конфликте. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,8%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2109,56 пункта (+0,8%), индекс РТС - 773,16 пункта (+0,8%). Из индексных акций лидируют в подъеме бумаги АФК "Система" (+6,9%), "Русагро" (+6,6%), "ВК" (+3,4%), МКПАО "Озон" (+2,1%) и "Аэрофлота" (+1,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 августа, составляет 85,9541 руб. (+1,67 рубля).

Также растут акции ВТБ (+1,8%), "Русала" (+1,8%), "ФосАгро" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,5%), "Полюса" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), "НЛМК" (+1,2%), "ИКС 5" (+1,1%), "Яндекса" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,7%), "Т-Технологии" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "ММК" (+0,4%), "Группы компаний ПИК" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Северстали" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%).

Холдинг "Селигдар" (+3,7%) в I полугодии 2026 года увеличил скорректированную EBITDA в 1,8 раза, до 20,9 млрд рублей. Как сообщает компания, выручка по МСФО выросла в 1,5 раза, до 41,7 млрд рублей. Чистая прибыль составила 3,4 млрд рублей против убытка 2,2 млрд рублей годом ранее.

Скорректированная чистая прибыль "Совкомфлота" (+1,3%) по МСФО в I полугодии составила $266 млн против $19,5 млн годом ранее, сообщила в пятницу компания.

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-1%).

Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью Axios отверг предположения, будто Россия собирается провести провокацию в отношении НАТО. "Я не обеспокоен (...) вообще. Тут нет проблемы", - приводит портал его слова в ответ на соответствующий вопрос. При этом Трамп назвал поездку директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву "обычным делом" и выразил недоумение в связи с сообщениями СМИ на тему этого визита.

Тем временем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Вашингтон до настоящего времени не ответил ни на один российской запрос, касающийся утечек в СМИ об оказании американской стороной различной помощи Киеву, в том числе в виде передачи разведданных для ударов по территории России. "Нам еще ни разу не ответили", - сказал Лавров в интервью телеканалу РБК.

По словам Лаврова, российская сторона готова выслушать возможные новые подходы в рамках украинского урегулирования, но пока продолжает работать "на земле". Лавров напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия всегда готова к переговорам, но не будет "объявлять никаких перемирий на период переговоров". "Огонь закончится только тогда, когда будет полноценное долгосрочное урегулирование", - указал глава МИД РФ.

Также Лавров заявил РБК, что удары Киева по НПЗ, маркетплейсам и гражданской инфраструктуре России направлены на то, чтобы сеять страх и дестабилизировать общество, а этому поддаваться нельзя.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Егора Вершинина, рынок акций восстанавливается на фоне новых геополитических сигналов. В центре внимания остаются контакты России и США: 25 августа в Москву приезжал директор ЦРУ Джон Рэтклифф, а 27 августа глава СВР Сергей Нарышкин подтвердил их встречу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также прибыл в Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Дополнительным позитивным сигналом стало заявление главы офиса президента Украины о возможности трехсторонней встречи России, Украины и США в сентябре.

На дневном графике индекс МосБиржи оттолкнулся от поддержки 2063 пункта и торгуется в районе 2110 пунктов. Индекс относительной силы RSI все еще находится в нейтральной зоне и не формирует выраженного сигнала. Ближайшая поддержка расположена на 2063 пунктах: ее пробой откроет путь к 2007 пунктам и ниже. Закрепление выше 2138 пунктов станет сигналом к возобновлению роста с потенциалом движения к 2183 пунктам, считает Вершинин.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин, накануне рынок акций начал расти от несильной поддержки 2050 пунктов по индексу МосБиржи - видя близость психологически важной отметки 2000 пунктов, многие стали закрывать "шорты", что и стало основной причиной отскока. Из факторов поддержки "быков" можно назвать выросшую нефть и вновь упавший рубль, хотя ранее эти драйверы успешно игнорировались. В целом же фундаментально ситуация не улучшилась: основной тормоз рублевых активов - геополитика - не дает надежд на какое-то серьезное подорожание российских акций, считает аналитик.

Утром в пятницу индекс МосБиржи пытается продолжить рост, ближайшее сопротивление расположено в диапазоне 2120-2130 пунктов. При его пробое будет открыта техническая дорога на 2200 пунктов, выше которого рынок вряд ли будет в обозримой перспективе, полагает Зацепин.

"Продолжаем придерживаться мнения, что делать инвестиционные покупки пока рано, а спекулятивно безопаснее торговать "от шорта". О наличии негативных настроений у крупных инвесторов говорит усиление падения рубля на росте оборотов. Последний фактор говорит о повышении спроса на валюту, значительную часть которого формируют уходящие от риска серьезные инвесторы", - заключил представитель "Алор брокер".

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов также отмечает, что рынок акций отскакивает после слабой динамики предыдущих дней, индекс МосБиржи вернулся выше 2100 пунктов - поддержку дают корпоративные новости и ослабление геополитического негатива, однако дешевеющая нефть пока ограничивает потенциал роста.

"Сегодня ожидается большой блок финотчетов крупных компаний - "РусГидро", ГК "Самолет", "Совкомфлот", "Русагро", ВТБ, "Инарктика", SFI и ряд других. Совет директоров ПАО "НоваБев Групп" рассмотрит вопрос о промежуточных дивидендах. До конца дня ожидается движение индекса МосБиржи в диапазоне 2070-2140 пунктов, по нефти Brent ориентир составляет $86-90 за баррель", - считает Чернов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,2-1,6% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные, отчетность и новости компаний.

В корпоративном секторе основное внимание трейдеров было сосредоточено на отчетности Nvidia, которая увеличила чистую прибыль и выручку в минувшем финквартале вдвое, а также дала сильный прогноз. Интернет-издание The Information со ссылкой на источники также сообщило, что чипмейкер покупает репозиторий ИИ-моделей Hugging Face за $12,9 млрд. Капитализация Nvidia по итогам торгов выросла на максимальные с апреля 2025 года 8,7%, или на $442 млрд (второй по величине дневной прирост в истории после июльского взлета Microsoft на $450 млрд).

В Азии утром в пятницу преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский ASX - на 0,6%, южнокорейский Kospi снизился на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,2%).

Безработица в Японии в июле снизилась до 2,4% с июньских 2,5%, сообщило министерство внутренних дел и связи. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение показателя на уровне июня, по данным Trading Economics. Текущий уровень безработицы в стране является минимальным с июля 2025 года.

Инвесторы в КНР в целом проигнорировали новые сигналы Соединенных Штатов относительно возможности введения санкций против Китая из-за связей этой страны с Ираном, отмечает Trading Economics.

Трамп в четверг намекнул, что ограничениям могут подвергнуться китайские банки, тогда как министр финансов Скотт Бессент ранее предупредил, что финансовые учреждения, содействующие поступлению в Тегеран доходов от экспорта нефти, могут оказаться под давлением в рамках кампании Вашингтона по экономической изоляции Ирана.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены проседают после роста накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $89,05 за баррель (-0,7% и +2,1% в четверг), октябрьская цена фьючерса на WTI - $82,86 за баррель (-0,8% и +1,6% накануне).

Накануне поддержку котировкам оказало заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт о том, что США не ведут никаких переговоров с Ираном и намерены продолжать оказывать экономическое давление на эту страну до тех пор, пока Трамп не почувствует, что Тегеран готов вернуться к конструктивному диалогу.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники также написала, что США давали понять посредникам в диалоге с Ираном, что не считают нужным возобновлять действие меморандума о взаимопонимании. "По словам лиц, знакомых с темой, администрация США неоднократно говорила посредникам, что не в ее интересах снова соблюдать условия меморандума, достигнутого с Тегераном в июне", - информирует издание.

Собеседники уточнили, что Трамп потерял интерес к меморандуму и теперь хочет проверить, принесет ли успех "стратегия экономического удушения Ирана".

До этого нефть дешевела три сессии подряд на новостях о том, что Иран и Оман пришли к соглашению по поводу временного маршрута движения судов через Ормузский пролив.

В то же время секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что не стоит ожидать открытия Ормузского пролива без удовлетворения условий иранских властей.