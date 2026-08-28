Лавров заявил, что США ни разу не ответили на запросы РФ насчет утечек о помощи Киеву

По его словам, Россия не выдвигала ультиматум по поводу возможной передачи разведданных Украине

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон до настоящего времени не ответил ни на один российской запрос, касающийся утечек в СМИ об оказании США различной помощи Украине, в том числе в виде передачи разведданных для ударов по территории России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Нам еще ни разу не ответили", - сказал Лавров в интервью телеканалу РБК.

Отвечая на вопрос о том, выставляла ли Москва американской стороне ультиматум в связи с возможной передачей разведданных Украине, Лавров пояснил: "Нет, с нашей стороны никакого ультиматума не было".

"С нашей стороны был вопрос, потому что периодически появляются утечки в западной прессе, о том, как конкретно администрация (президента США) Дональда Трампа, объявившая украинский кризис "войной (бывшего американского президента) Джозефа Байдена", помогает Украине новыми финансовыми ассигнованиями, вооружениями, предоставлением разведывательных данных и т.д.", - сообщил глава МИД России.

По словам Лаврова, "таких случаев было три или четыре за последние пару месяцев".

"Когда такая информация появляется, мы спокойно по дипломатическим каналам направляем ее в Госдепартамент США и просим подтвердить, правда ли это", - сказал он.