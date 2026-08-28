Amazon будет закупать электричество у четырех ветроэлектростанций в Швеции

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американская Amazon.com Inc. подписала долгосрочные соглашения о закупке электроэнергии с четырех ветроэлектростанций (ВЭС) в Швеции, чтобы удовлетворить спрос на электроэнергию для своих центров обработки данных в этой стране.

Эти сделки добавят почти 200 МВт электроэнергии, и после ввода в эксплуатацию всех ВЭС Amazon будет располагать почти 1 ГВт электроэнергии в Швеции, сообщила компания. ВЭС Boarp, Dallebo и Fagelas, которые управляются Eolus и OX2, уже введены в строй, тогда как Fagerasen находится на этапе строительства.

Одного гигаватта достаточно для обеспечения электричеством более 350 тысяч домохозяйств в течение года, отметил Amazon.

В 2025 году американская компания была крупнейшим корпоративным покупателем "чистой" энергии в Швеции. В глобальном масштабе Amazon инвестировала более чем в 700 подобных проектов, общий объем которых превышает 40 ГВт, в том числе в Европе - в 260 проектов более чем на 10 ГВт.