Поиск

Amazon будет закупать электричество у четырех ветроэлектростанций в Швеции

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американская Amazon.com Inc. подписала долгосрочные соглашения о закупке электроэнергии с четырех ветроэлектростанций (ВЭС) в Швеции, чтобы удовлетворить спрос на электроэнергию для своих центров обработки данных в этой стране.

Эти сделки добавят почти 200 МВт электроэнергии, и после ввода в эксплуатацию всех ВЭС Amazon будет располагать почти 1 ГВт электроэнергии в Швеции, сообщила компания. ВЭС Boarp, Dallebo и Fagelas, которые управляются Eolus и OX2, уже введены в строй, тогда как Fagerasen находится на этапе строительства.

Одного гигаватта достаточно для обеспечения электричеством более 350 тысяч домохозяйств в течение года, отметил Amazon.

В 2025 году американская компания была крупнейшим корпоративным покупателем "чистой" энергии в Швеции. В глобальном масштабе Amazon инвестировала более чем в 700 подобных проектов, общий объем которых превышает 40 ГВт, в том числе в Европе - в 260 проектов более чем на 10 ГВт.

Amazon Швеция Fagelas Dallebo Eolus США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ РФ предложил в два раза увеличить лимит выдачи МФО займов наличными

 ЦБ РФ предложил в два раза увеличить лимит выдачи МФО займов наличными

Сделка ВТБ с RWB сдвинулась на сентябрь

 Сделка ВТБ с RWB сдвинулась на сентябрь

ВТБ не ждет значимых дорезервирований из-за атак на инфраструктуру маркетплейсов

Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 63,8%

 Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 63,8%

Подтверждена гибель 15 человек на Амурском ГХК

Есть ли потенциал у "народного капитализма"?

 Есть ли потенциал у "народного капитализма"?

Рубль утром опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

 Рубль утром опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Brent подешевела до $87,35 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11431 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3586 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов