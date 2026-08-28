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Brent подешевела до $89,64 за баррель

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Brent и WTI дешевеют.

К 14:26 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 6 центов, до $89,64 за баррель. Более активно торгующиеся ноябрьские контракты теряют в цене примерно 0,4%.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,53 (0,63%), до $83 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 2,1%, WTI - на 1,6% на заявлениях пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт о том, что США не ведут никаких переговоров с Ираном и намерены продолжать оказывать экономическое давление на эту страну до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не почувствует, что Тегеран готов вернуться к конструктивному диалогу.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники также написала, что США давали понять посредникам в диалоге с Ираном, что не считают нужным возобновлять действие меморандума о взаимопонимании. "По словам лиц, знакомых с темой, администрация США неоднократно говорила посредникам, что не в ее интересах снова соблюдать условия меморандума, достигнутого с Тегераном в июне", - информирует издание.

До этого нефть дешевела три сессии подряд на новостях о том, что Иран и Оман пришли к соглашению по поводу временного маршрута движения судов через Ормузский пролив.

МИД Ирана заявил, что другим странам не следует помогать США оказывать санкционное давление на Тегеран, так как американские ограничительные меры незаконны: "Все страны обязаны воздерживаться от применения односторонних санкций, введенных со стороны США".

Ранее министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что Вашингтон будет готов вводить вторичные санкции против сторон, проводящих некоторые торговые операции с Ираном. По словам Бессента, США сообщат другим странам, сколько им отводится времени, чтобы завершить те или иные взаимодействия с Тегераном.

Brent WTI Иран Оман США
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