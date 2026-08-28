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Прибыль и EBITDA "Газпрома" по МСФО во II квартале существенно превзошли прогноз

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Выручка "Газпрома" по международным стандартам (МСФО) за второй квартал 2026 года составила 2,503 трлн рублей (консенсус-прогноз "Интерфакса" был 2,521 трлн рублей) после 2,181 трлн рублей за январь-март 2025 года, сообщила компания.

Показатель EBITDA сложился на уровне 980 млрд рублей (при прогнозе 882 млрд рублей) по сравнению с 703 млрд рублей годом ранее. Ближе всех оказалась оценка "Финама".

Чистая прибыль (прибыль для акционеров) составила 518,633 млрд рублей (прогноз 443 млрд рублей) после 323 млрд рублей за второй квартал 2025 года. Из участников консенсуса "Интерфакса" точнее всех был прогноз D8.

Газпром
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