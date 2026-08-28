Капвложения группы "Газпром" во II квартале сократились на 30%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Капитальные вложения группы "Газпром" во втором квартале 2026 года составили 429 млрд рублей по сравнению с 555 млрд рублей за апрель-июнь 2025 года, сказано в отчетности группы по МСФО.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов сообщил, что капитальные вложения за шесть месяцев 2026 года составили 833 млрд рублей, что на 30% ниже значения за тот же период 2025 года. "Группа реализует ключевые инвестиционные проекты, продолжая работу по оптимизации затрат. В результате свободный денежный поток, скорректированный на изменение краткосрочных депозитов, вырос в 2,2 раза и достиг 634 млрд рублей", - раскрыл он.

Операционный денежный поток, скорректированный на изменение краткосрочных депозитов, достиг в первом полугодии 2026 года 1,466 трлн рублей.

В отчетности также приводятся данные с более широким охватом и с разбивкой по сегментам. Однако сумма капвложений из сегментного раскрытия принципиально отличается от величины, отраженной в отчете о движении денежных средств. В отличие от сегментного раскрытия, в котором отражена суммарная величина основных средств (включая капитализированные проценты), принятых на баланс, в отчете о движении денежных средств показана фактическая оплата, а проценты отражены отдельной строкой.

Газовый бизнес - 361 млрд рублей (443 млрд рублей годом ранее). Группа "Газовый бизнес" включает все организации группы, за исключением организаций, входящих в другие обособленные в отчетности блоки.

Нефтяной бизнес - 234 млрд рублей (244 млрд рублей во втором квартале 2025 года). В основном это ПАО "Газпром нефть" и его дочерние организации.

Электроэнергетический бизнес - 26 млрд рублей (26 млрд рублей). Блок включает ПАО "МОЭК", ПАО "Мосэнерго", ПАО "ОГК-2", ПАО "ТГК-1" и их дочерние организации.

Медиабизнес (это АО "Газпром-Медиа Холдинг" и его дочерние организации) - 728 млн рублей (4,8 млрд рублей за второй квартал 2025 года).