Brent подешевела до $89,32 за баррель

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в пятницу и завершают неделю в минусе. В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке: переговоры США и Ирана зашли в тупик, при этом поставки нефти через Ормузский пролив в последние дни выросли. По данным Kpler, в четверг через пролив прошли семь танкеров против 17 судов в среду.

К 18:35 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,38 (0,42%) до $89,32 за баррель. Более активно торгуемые ноябрьские контракты подешевели на $0,37 (0,42%), до $88,15 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,31 (0,37%), до $83,22 за баррель.

На этой неделе Brent подешевела более чем на 5%, WTI - более чем на 4%.

"Надежды на временное возобновление поставок через Ормузский пролив частично ослабили давление на нефтяной рынок, однако заключения мирного соглашения пока не предвидится", - отмечает аналитик StoneX Алекс Ходес.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США не ведут никаких переговоров с Ираном и намерены продолжать оказывать экономическое давление на эту страну до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не почувствует, что Тегеран готов вернуться к конструктивному диалогу.