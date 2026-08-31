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РФ за 7 месяцев увеличила выручку от экспорта чая на 20% почти до $54 млн

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Выручка РФ от экспорта чая за семь месяцев этого года составила почти $54 млн, что на 20% больше, чем годом ранее. Объем поставок вырос на 6% до 6 тыс. тонн, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Наибольшая выручка получена от экспорта в Белоруссию (свыше $25 млн). Причем она показала наибольший прирост - $6,3 млн. В Казахстан отправлено чая на сумму $9 млн, Азербайджан - более $3,5 млн, Киргизию - около $2,7 млн, Узбекистан - более $2,5 млн.

В число стран, больше других нарастивших закупки, кроме Белоруссии, вошли также Молдавия (на $1,3 млн) и Казахстан (на $860 тыс.).

В центре также сообщили, что в этом году РФ впервые с 2022 года возобновила поставки чая в Палестину. За 7 месяцев экспорт составил порядка 6,5 тонны почти на $68 тысяч.

Агроэкспорт
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