Нефть Brent подорожала до $90,46 за баррель

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются на фоне возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

США и Иран обменялись ударами впервые примерно за месяц. Американские вооруженные силы нанесли удар по военным целям Ирана на острове Ларк, чтобы предотвратить попытку минирования Ормузского пролива, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

В CENTCOM сообщили, что удары были нанесены по двум иранским пусковым установкам, поскольку было замечено, что силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) готовятся к запуску ракет с морскими минами в Ормузский пролив.

Иран в ответ на это атаковал базы США в Иордании.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в воскресенье, что иранский остров Ларк, являющийся главным пунктом экспорта иранской нефти, "разносят в пух и прах".

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $90,46 за баррель, что на $2,36 (2,68%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,42 (0,47%) до $87,1 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $2,21 (2,65%), до $85,61 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на $0,13 (0,16%), до $83,4 за баррель.

"Прямая атака на иранские пусковые установки вряд ли способствует продвижению переговоров, как и ответные удары Ирана по Иордании", - отмечает аналитик Pepperstone Group Крис Уэстон.

В выходные Трамп также сообщил, что заключил нефтяную сделку с Венесуэлой, которая "обеспечивает США контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти" в этой стране. Венесуэльская нефть будет использована для пополнения стратегических резервов США, заявил Трамп.