Рубль утром повышается в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань понижается на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,8725 руб. (-2,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 13,9 коп. выше уровня действующего официального курса.

Национальная валюта может перейти к консолидации у локальных минимумов на текущей неделе, торговый диапазон понедельника составляет 12,5-13 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Пока не видим фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать дальнейшему ослаблению рубля. При этом текущие уровни котировок основных мировых валют и отсутствие существенного потенциала для их дальнейшего роста (по нашим оценкам, юань и доллар могут закончить год в диапазонах 12,5-13 руб. и 85-90 руб./$1 соответственно), могут способствовать существенному уменьшению инвестиционного и спекулятивного спроса на валюту, что вкупе со снижением предложения в связи с прохождением пика налоговых выплат, может привести к стабилизации ситуации на валютном рынке, - пишет эксперт в комментарии. - На понедельник по юаню сохраняем диапазон 12,5-13 руб."

Цены на нефть повышаются на фоне возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $90,25 за баррель, что на 2,46% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,17%, до $85,21 за баррель.

США и Иран обменялись ударами впервые примерно за месяц. Американские вооруженные силы нанесли удар по военным целям Ирана на острове Ларк, чтобы предотвратить попытку минирования Ормузского пролива, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

В CENTCOM сообщили, что удары были нанесены по двум иранским пусковым установкам, поскольку было замечено, что силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) готовятся к запуску ракет с морскими минами в Ормузский пролив.

Иран в ответ на это атаковал базы США в Иордании.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в воскресенье, что иранский остров Ларк, являющийся главным пунктом экспорта иранской нефти, "разносят в пух и прах".

В выходные Трамп также сообщил, что заключил нефтяную сделку с Венесуэлой, которая "обеспечивает США контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти" в этой стране. Венесуэльская нефть будет использована для пополнения стратегических резервов США, заявил Трамп.