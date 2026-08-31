Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,1%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник продолжил рост прошлой пятницы после выхода сильных финотчетов ряда крупных компаний, а также на фоне дорожающей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent превысил $90 за баррель); сдерживающим фактором остается геополитическая напряженность из-за конфликта РФ-Украина. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 1,1%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2137,81 пункта (+1,1%), индекс РТС - 786,78 пункта (+1,1%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "АЛРОСА" (+4,2%), "Газпрома" (+2,9%), "ММК" (+2,7%), "НЛМК" (+2,2%), "Северстали" (+1,9%), "НОВАТЭКа" (+1,8%), "ВК" (+1,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 августа, составляет 85,6007 руб. (-35,34 копейки).

Подорожали также акции "ИКС 5" (+1,6%), "Русала" (+1,5%), "Аэрофлота" (+1,4%), "Полюса" (+1,3%), "Хэдхантера" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), ВТБ (+1,1%), "Норникеля" (+1%), Сбербанка (+0,9% и +0,8% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,9%), "Яндекса" (+0,9%), "ФосАгро" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), "Группы компаний ПИК" (+0,4%), "МТС" (+0,3%).

Скорректированная прибыль группы "Аэрофлот" (AFLT) по МСФО во втором квартале 2026 года составила 9,3 млрд руб. против 7,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основании оценок аналитиков инвесткомпаний и банков, предполагал скорр. прибыль в размере 5,5 млрд руб.

Квартальная скорр. EBITDA "Аэрофлота" подросла на 14%, до 52,7 млрд руб. (консенсус-прогноз - 47 млрд руб.). Выручка увеличилась на 1,8%, до 228,6 млрд руб., что соответствует консенсус-прогнозу, который предполагал 228,7 млрд руб. и рост на 1,9%. Чистый долг группы к концу второго квартала снизился на 4,5% относительно конца 2025 года, до 511,5 млрд руб. При этом объем кредитов и займов стал меньше на 3,9%, составив 175,2 млрд руб.

Чистая прибыль "Роснефти" (+1,1%) по МСФО в первом полугодии 2026 года составила 200 млрд руб., сообщила компания поздно вечером в пятницу. Годом ранее этот показатель составлял 245 млрд руб. "Снижение прибыли обусловлено рядом неденежных и разовых факторов, включая курсовые разницы и обесценение активов", - пояснила НК. Консенсус, составленный "Интерфаксом" на основе ожиданий аналитиков, предполагал чистую прибыль компании в размере 195 млрд руб.

Выручка "Роснефти" за отчетный период незначительно выросла - до 4,289 трлн руб., показатель EBITDA повысился на 23% - до 1,296 трлн руб. Капзатраты увеличились на 11,6% и составили 858 млрд руб. Рост этого показателя обусловлен интенсификацией инвестиционной программы на проекте "Восток Ойл", уточнила компания. Свободный денежный поток увеличился на 12,1% - до 194 млрд руб.

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,3%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в минувшую субботу, что оснований для улучшения отношений Москвы и Европы пока не просматривается, нужно отдавать себе отчет в том, что европейцы мобилизуют военные ресурсы против России. "Пока никаких оснований надеяться на улучшение наших отношений с Европой я не усматриваю. Нынешние политики, нынешнее поколение политиков, которые у власти, настроены конфронтационно, причем не только на словах, но и на деле. Они полностью мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против нашей страны, принимая непосредственно участие в боевых действиях против нас", - сказал Песков, комментируя уровень текущих взаимоотношений России и европейских стран.

Также Песков заявил на выходных, что контакты между спецслужбами РФ и США носят регулярный и содержательный характер, а спекуляции вокруг них - "известная забава".

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в ходе поездки в Россию на неделе озвучил идею саммита с участием президентов США, РФ и Украины - Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил в воскресенье портал Axios со ссылкой на источники. "Глава ЦРУ Рэтклифф предложил трехстороннюю встречу между президентом Трампом, президентом России Путиным и президентом Украины Зеленским", - говорится в статье. Кроме того, Рэтклифф, согласно этим данным, озвучивал идею возобновления усилий по украинскому урегулированию.

Песков в воскресенье заявил, что встреча Путина, Трампа и Зеленского возможна только для фиксации договоренностей. "Саммит Путин - Трамп - Зеленский предлагают уже давно проводить. И вы хорошо знаете позицию главы нашего государства, такая встреча возможна только для фиксации договоренностей. Договоренности - это вовсе не примитивная сделка", - сказал Песков журналистам, комментируя информацию СМИ о том, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф в ходе поездки в Россию озвучил идею проведения соответствующего саммита.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, настроения на рынке акций с конца прошлой недели улучшили сильные корпоративные отчеты отдельных компаний (финрезультаты лучше ожиданий представили "ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть"), что поддержало спрос на бумаги нефтегазового сектора. Однако основной риск для рынка по-прежнему связан с геополитической неопределенностью и отсутствием прогресса в вопросах мирного урегулирования украинского конфликта. Несмотря на появившиеся ранее новости о возможных переговорах, официального подтверждения этому пока нет, что ограничивает потенциал дальнейшего роста и повышает волатильность торгов.

Если индексу МосБиржи на текущей неделе удастся развить отскок, уровнями сопротивления выступят отметки 2192 и 2326 пунктов, считает Гудым.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Андрея Зацепина, одной из причин улучшения настроений с конца прошлой недели стали отчетности ряда крупных эмитентов. Так, результаты "ЛУКОЙЛа" оказались лучше консенсуса и дают основания ожидать промежуточных дивидендов с двузначной дивдоходностью. Хорошо отчиталась "Газпром нефть", а совет директоров компании рекомендовал дивиденды с доходностью в 8,3%. Обе акции в ближайшее время обещают быть лучше рынка как в ожидании дивидендов, так и на фоне крепкого рубля и подорожавшей нефти.

Прошла информация, что США и Иран обменялись ударами, а это еще раз говорит о том, что никаким договорам между двумя странами, особо доверять нельзя. В понедельник нефть Brent поднимается в направлении $91 за баррель. В районе $92,7 за баррель проходит верхняя сторона "сходящегося треугольника". "Пробоя фигуры ждем вверх, фундаментальных факторов в пользу такого сценария больше. Но пока у нефти есть несколько дней, чтобы поторговаться внутри "треугольника"", - считает аналитик.

"Индекс МосБиржи входит в зону сопротивления 2130-2160 пунктов. Здесь возрастет желание зафиксировать спекулятивную прибыль. Драйверов для пробоя преграды мы не видим", - заключил Зацепин.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов также ожидает, что индекс МосБиржи попытается продвинуться в направлении ближайшего сопротивления, району 2160-2170 пунктов.

Ситуация на рынке остается достаточно хрупкой, учитывая высокую макроэкономическую и геополитическую неопределенность, обуславливающие высокую чувствительность инвесторов к новостям. Тем не менее, учитывая очередную попытку перехода нефтяных котировок к росту и отсутствие в выходные негативных новостей, в понедельник на российском рынке акций можно ожидать инерционного преобладания позитивных настроений, с развитием движения индекса МосБиржи к ближайшей зоне сопротивления 2160-2170 пунктов. Поддержкой для индекса выступает район 2090-2105 пунктов, считает Локтюхов.

Зарубежные рынки

В США в прошлую пятницу индексы акций просели на 0,02-0,5% во главе с Nasdaq. Заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле были расценены рынком как "ястребиные", в результате чего выросли ожидания ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ на сентябрьском заседании.

Уорш отметил в своем выступлении, что инфляция в США не демонстрирует существенного замедления. Он предупредил, что Федрезерву придется "принять меры", если регулятор не будет уверен в устойчивом ослаблении инфляции.

"Мой критерий таков: мы должны быть уверены, что базовая инфляция движется к нашему целевому показателю - явно и достаточно быстрыми темпами. В противном случае нам придется принять меры. Это наша работа", - заявил он. Уорш выразил уверенность, что ФРС вернет инфляцию к целевому уровню в 2%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, шансы на ее подъем Федрезервом в сентябре после выступления Уорша оценивались рынком в 57,5% против 35,4% днем ранее, по данным CME FedWatch.

Статистика, опубликованная в пятницу, показала менее значительное, чем ожидалось, ухудшение потребительского доверия в США. Окончательное значение индекса потребдоверия, рассчитываемого Мичиганским университетом, в августе составило 51,7 пункта по сравнению с 55,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора оказалось лучше предварительной оценки в 51 пункт. Аналитики не ожидали пересмотра этой оценки, по данным Trading Economics.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,1%, австралийский ASX - на 0,3%, южнокорейский KOSPI вышел в плюс на 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,1-0,2%).

Розничные продажи в Японии в июле увеличились на 4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, согласно официальным данным. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3%, по данным Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в августе увеличился до 49,8 пункта по сравнению с 49,2 пункта в предыдущий месяц, сообщило Государственное статистическое управление. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,7 пункта.

Крупнейшие банки Китая после закрытия торгов в пятницу опубликовали отчетности, которые показали увеличение чистой прибыли в первом полугодии примерно на 3-5%. В том числе China Construction Bank нарастил ее на 4,6%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены растут на фоне возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $90,35 за баррель (+2,6% и -0,5% в пятницу), октябрьская цена фьючерса на WTI - $85,3 за баррель (+2,3% и -0,2% в пятницу).

США и Иран обменялись ударами впервые примерно за месяц. Американские вооруженные силы нанесли удар по военным целям Ирана на острове Ларк, чтобы предотвратить попытку минирования Ормузского пролива, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

В CENTCOM сообщили, что удары были нанесены по двум иранским пусковым установкам, поскольку было замечено, что силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) готовятся к запуску ракет с морскими минами в Ормузский пролив.

Иран в ответ на это атаковал базы США в Иордании.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в воскресенье, что иранский остров Ларк, являющийся главным пунктом экспорта иранской нефти, "разносят в пух и прах".

В выходные Трамп также сообщил, что заключил нефтяную сделку с Венесуэлой, которая "обеспечивает США контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти" в этой стране. Венесуэльская нефть будет использована для пополнения стратегических резервов США, заявил Трамп.