Минсельхоз предложил отказаться от конкурса при отборе хранителей госфонда зерна

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ считает избыточной и неэффективной процедуру конкурсного отбора хранителей зерна государственного интервенционного фонда и предлагает изменить ее, отказавшись от идеи конкурса.

Проект соответствующего постановления правительства, подготовленный ведомством, размещен на сайте regulation.gov.ru.

Как сообщается в пояснительной записке, согласно действующим правилам, отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хранение запасов интервенционного фонда, проводится агентом на конкурсной основе, правила отбора должны в обязательном порядке содержать требования к финансово-экономическому состоянию хранителя, а также к условиям хранения.

"Анализ сложившейся многолетней практики реализации механизма государственных интервенций показывает, что в абсолютном большинстве случаев на участие в конкурсном отборе хранителей подается только одна заявка. В связи с этим проведение данной процедуры в формате конкурсного отбора (с соблюдением всех требований, предусмотренных законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", включая признание конкурса несостоявшимся в случае подачи единственной заявки) является избыточной и неэффективной административной процедурой", - говорится в документе.

По мнению Минсельхоза, существующее регулирование создает необоснованные временные и организационные издержки для агента, а также риски срыва сроков проведения государственных закупочных интервенций из-за необходимости повторного объявления конкурса при получении единственной заявки.

В связи с этим Минсельхоз предлагает изменить правовой статус процедуры с "конкурсного отбора" на общий "отбор". Это позволит агенту, в случае подачи единственной заявки на отбор, квалифицировать такую процедуру как закупку у единственного поставщика или позволит признать отбор несостоявшимся и заключить договор с единственным участником без необходимости проведения повторных избыточных процедур, говорится в документе. Это ускорит размещение запасов госфонда на хранение и снизит административные издержки, рассчитывают в ведомстве.

Как сообщала ранее "Интерфаксу" министр сельского хозяйства Оксана Лут, объем закупочных интервенций в этом сезоне может составить от 1 млн до 3 млн тонн зерна. Эта мера направлена на поддержку производителей зерна в условиях снижения экспортного спроса из-за проблем с логистикой и снижения цен.

Механизм закупочных (закупка государством зерна) и товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При закупочных интервенциях государство выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление. При резком росте цен - продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание.

Закупочные торги в последний раз проводились в первой половине 2024 года, товарные - с августа 2024 года по июнь 2025 года. Интервенции проходят на Национальной товарной бирже (НТБ). Оператором госфонда зерна является "Объединенная зерновая компания". Она же выполняет и функции агента при проведении интервенций.