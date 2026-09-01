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Запасы газа в подземных хранилищах Европы заполнены на 65,09%

Запасы газа в подземных хранилищах Европы заполнены на 65,09%
Фото: David Hecker/Getty Images

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Запасы газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 30 августа выросли до 65,09%, сообщает ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE).

Это на 16,84 процентных пунктов ниже, чем средний показатель на эту дату за последние пять лет.

За последние семь дней в среднем нетто-закачка составила 321 млн куб. м в сутки, что на 15,9% больше среднего пятилетнего значения.

Уровень запасов природного газа в Европе является ключевым индикатором для мирового рынка газа. Общая мощность системы хранения ЕС составляет 109 млрд куб. м активного газа. На мировом рынке СПГ в совокупности Европа стала крупнейшим импортером.

Gas Infrastructure Europe объединяет операторов, работающих в сфере транспортировки, хранения газа и сжиженного природного газа. Статистическая база охватывает работу инфраструктуры подземного хранения природного газа с 2011 года, приема и регазификации СПГ - с 2012 года.

Новые газовые сутки в европейской газовой отрасли начинаются c 06:00 утра по Центральноевропейскому времени (CET).

Согласно актуальному прогнозу погоды, средняя температура воздуха на текущей неделе будет на уровне климатической нормы для этих дней.

Выработка возобновляемой энергетики - ветряной генерации, непосредственного конкурента газовых ТЭЦ, с начала месяца обеспечивает в среднем 15% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В августе 2025 года их вклад был 14%.

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в августе 2026 года, как ожидается, может составить 7 млн тонн, что на 6% ниже, чем годом ранее.

ЕС Евросоюз СПГ
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