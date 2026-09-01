ЦБ ожидает более предсказуемой ситуации на топливном рынке РФ к октябрю

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация на топливном рынке станет более понятной и предсказуемой к октябрьскому опорному заседанию совета директоров ЦБ РФ, пока выводы делать рано, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Нынешний рост цен на бензин - это во многом еще история, связанная с сезонностью, - вот то, что мы наблюдаем в августе. В августе всегда сезонный пик спроса на бензин. К концу октября, когда у нас будет опорное заседание, я думаю, все же ситуация на рынке топлива станет более понятной, более предсказуемой. Сейчас тот момент, когда делать какие-то выводы просто преждевременно", - сообщил Тремасов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 11 сентября, за ним последует опорное заседание 23 октября.

Банк России традиционно на опорных заседаниях представляет обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз. "Между опорными раундами какое-то уточнение прогноза может происходить только в случае каких-то очень резких отклонений от базового (сценария - ИФ). Сейчас таких резких отклонений нет, поэтому сейчас говорить о том, что мы будем пересматривать прогноз или какие-то макропараметры, нет (не приходится - ИФ)", - подчеркнул советник председателя ЦБ.

Он отметил, что помимо прямого вклада роста цен на топливо в инфляцию, есть еще вторичные проинфляционные эффекты со стороны этого фактора.

"Эти вторичные эффекты мы сможем оценить только в следующем году на самом деле в полной мере, когда уже будет полная статистика за весь год. Сейчас, в моменте, мы видим, что рост цен на бензин, по крайней мере, недельная статистика Росстата показывает, что рост цен на неделе после некоторой коррекции вновь возобновился, поэтому есть ещё и прямой вклад цен на бензин в инфляцию", - заявил Тремасов.

ЦБ в базовом сценарии предусматривает, что компании восстановят свои производственные мощности (в том числе пострадавшие из-за атак БПЛА) до конца текущего года. "Это та гипотеза, которая заложена в базовый сценарий. Естественно, это гипотеза. Она может корректироваться, как и прогноз. Мы здесь в общем такие же заложники ситуации, как и все. Следим за развитием ситуации", - подчеркнул советник главы Банка России.

Он в очередной раз заявил, что регулятор предпочитает ориентироваться на месячные данные по инфляции, а не на недельные. "Для нас, конечно, очень важна августовская цифра, но к сожалению, эту цифру мы получим только по итогам совета директоров, то есть 11 сентября вечером мы получим цифру за август. Наверное, мы все будем смотреть на недельные цифры, мы будем по недельным цифрам прикидывать, что же произошло с инфляцией в августе и в начале сентября. Но в то же время мы будем отдавать себе отчёт, что оценки, построенные на недельных данных, они неточные, они могут быть сильно зашумлены", - сказал Тремасов.

По его словам, также пока сложно оценить эффекты от атак на логистическую инфраструктуру маркетплейсов.

"Сейчас оценить масштаб, мне кажется, очень сложно. Да, эта тема является предметом обсуждения, но как в истории с недельными данными по инфляции - мы понимаем, что много шума, здесь шума ещё больше. У нас нет достоверной целостной картины, чтобы оценить масштаб этого шока. Поэтому мы будем смотреть по косвенным индикаторам. Очень важно сейчас понять, что происходит с потребительским спросом, как потребители реагируют на происходящее. Напрямую оценить, сказать, какая часть потенциала выбыла, наверное, сейчас ни один из экономистов вам не сможет", - предположил советник главы ЦБ.