Нефть Brent подорожала до $91,46 за баррель

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти утром во вторник после значительного подъема по итогам предыдущей сессии, вызванного новой эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по Москве торгуются по $91,46 за баррель, что на $0,97 (1,07%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник они выросли на $2,39 (2,71%) до $90,49 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $1,19 (1,39%) до $86,95 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $2,36 (2,83%) до $85,76 за баррель.

Ранее вооруженные силы США нанесли удары по иранским военным объектам на острове Ларк, а Иран в ответ атаковал американские базы в Иордании. Кроме того, Соединенные Штаты продолжают морскую блокаду иранских портов.

"Такие события повышают вероятность ответных действий со стороны Ирана. Это, в свою очередь, может нанести ущерб энергетической инфраструктуре в Персидском заливе и усилить неопределенность в отношении судоходства через Ормузский пролив. Оба этих риска вылились в рост цен на нефть", - сказал Тим Уотерер из KCM.

Тем временем США продолжают высвобождать запасы нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR), стремясь смягчить кризис поставок, вызванный войной с Ираном. Согласно опубликованным накануне данным министерства энергетики страны, за прошлую неделю стратегический нефтяной резерв потерял еще 3,1 млн баррелей нефти. В SPR находится 286,6 млн баррелей нефти, это минимум с 1982 года.

"Данные отслеживания движения судов показывают, что через Ормузский пролив проходит около 6 млн баррелей нефти в день, но это существенно ниже уровня, наблюдавшегося до конфликта, - цитирует Reuters слова аналитиков ANZ. - Между тем резервы, на которые рассчитывал рынок, постепенно сокращаются. В США запасы близки к минимумам, а в Китае грядет сезонное увеличение спроса".