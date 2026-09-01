IKEA опустит цены на сотни наименований продукции в Европе

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Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Шведская IKEA опустит цены на сотни наименований продукции в Европе, чтобы сделать свои товары более доступными для покупателей, сталкивающихся с ростом стоимости жизни.

В общей сложности затраты IKEA, связанные со снижением цен, составят 1,2 млрд евро, говорится в сообщении компании.

"Эти инвестиции - не разовая и не краткосрочная мера. Их цель - сделать товары IKEA доступнее тогда, когда люди нуждаются в этом больше всего, даже если это означает снижение нашей маржи", - заявил Хувенсио Маэсту, главный исполнительный директор Ingka Group, владельца и оператора большинства магазинов IKEA по всему миру.

Цены будут уменьшены с 1 сентября на 15-25% на широкий круг товаров, включая популярные решения IKEA для хранения, кресла и диваны.

Выбор товаров и масштаб снижения их стоимости будет различаться в отдельных странах. В частности, в Германии снижение цен коснется более 1,5 тыс. товаров и составит в среднем 20%, в Италии они уменьшатся в среднем на 22%.

Ingka Group также потратит 70 млн евро на сдерживание цен в Азии и Северной Америке.