Поиск

IKEA опустит цены на сотни наименований продукции в Европе

IKEA опустит цены на сотни наименований продукции в Европе
Фото: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Шведская IKEA опустит цены на сотни наименований продукции в Европе, чтобы сделать свои товары более доступными для покупателей, сталкивающихся с ростом стоимости жизни.

В общей сложности затраты IKEA, связанные со снижением цен, составят 1,2 млрд евро, говорится в сообщении компании.

"Эти инвестиции - не разовая и не краткосрочная мера. Их цель - сделать товары IKEA доступнее тогда, когда люди нуждаются в этом больше всего, даже если это означает снижение нашей маржи", - заявил Хувенсио Маэсту, главный исполнительный директор Ingka Group, владельца и оператора большинства магазинов IKEA по всему миру.

Цены будут уменьшены с 1 сентября на 15-25% на широкий круг товаров, включая популярные решения IKEA для хранения, кресла и диваны.

Выбор товаров и масштаб снижения их стоимости будет различаться в отдельных странах. В частности, в Германии снижение цен коснется более 1,5 тыс. товаров и составит в среднем 20%, в Италии они уменьшатся в среднем на 22%.

Ingka Group также потратит 70 млн евро на сдерживание цен в Азии и Северной Америке.

IKEA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

IKEA опустит цены на сотни наименований продукции в Европе

 IKEA опустит цены на сотни наименований продукции в Европе

В ЦБ не видят препятствий для проведения такой ДКП, которая вернет инфляцию к цели в 2027 г.

 В ЦБ не видят препятствий для проведения такой ДКП, которая вернет инфляцию к цели в 2027 г.

Запасы газа в подземных хранилищах Европы заполнены на 65,09%

 Запасы газа в подземных хранилищах Европы заполнены на 65,09%

Доходность 10-летних госбондов Японии превысила 3% впервые с 1996 года

Оператор "Честного знака" допустил освобождение производителей детского питания от платы за коды маркировки

 Оператор "Честного знака" допустил освобождение производителей детского питания от платы за коды маркировки

Нефть Brent подорожала до $91,46 за баррель

Ozon открыл продажи на рынке Монголии

 Ozon открыл продажи на рынке Монголии

Трамп заявил, что Венесуэла должна сама решить, оставаться ли ей в ОПЕК

Топливо классов евро-2, евро-3, евро-4 с сентября может продаваться на АЗС

ЦБ РФ перенесет начало действия измененного "ключа" с понедельника на среду
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11499 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3618 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов