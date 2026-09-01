Доходность 10-летних госбондов Японии превысила 3% впервые с 1996 года

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Доходность десятилетних государственных облигаций Японии во вторник обновила максимум за три десятилетия на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики.

Показатель в ходе торгов вырос на 6 базисных пунктов и превысил 3% впервые с 1996 года. Год назад доходность составляла около 1,5%.

"Рост доходности окажет давление на инвестиционные портфели, но также создаст более привлекательные точки входа в рынок для инвесторов в бумаги с фиксированной доходностью, - отметил Ви Кхун Чонг из BNY. - Японские государственные облигации снова становятся хорошей опцией для инвестиций".

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил министру финансов Японии Сацуки Катаяме на "полях" встречи министров финансов стран G20, что следующим шагом Банка Японии должно стать повышение процентных ставок, сообщил телеканал NHK. По словам источников телеканала, ту же мысль Бессент высказал главе ЦБ Кадзуо Уэде.

Катаяма говорила, что на встрече с Бессентом они не обсуждали денежно-кредитную политику.

"Как я неоднократно говорила, решения о конкретных мерах ДКП принимаются только Банком Японии, - сказала она. - Поэтому у нас не было таких обсуждений, и я воздержусь от каких-либо комментариев по этому поводу".

Банк Японии проведет очередное заседание по ставке 17-18 сентября. Участники рынка ожидают, что регулятор повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 1,25%. Центробанк увеличил ставку до 1% в июне и не стал менять ее на июльском заседании.