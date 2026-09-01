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В ЦБ не видят препятствий для проведения такой ДКП, которая вернет инфляцию к цели в 2027 г.

В ЦБ не видят препятствий для проведения такой ДКП, которая вернет инфляцию к цели в 2027 г.
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Банк России в случае необходимости будет реагировать на шоки, проводить такую денежно-кредитную политику (ДКП), которая будет способствовать возвращению инфляции к цели в 2027 году, сообщил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Нам сейчас ничего не мешает проводить политику таким образом, чтобы в следующем году вернуть инфляцию к цели. От шоков, от внешних, конечно, никто не застрахован, но мы в любом случае будем реагировать на эти шоки, принципы денежно-кредитной политики не меняются", - заявил Тремасов.

ЦБ РФ в июле повысил прогноз по инфляции на 2026 год с 4,5-5,5% до 6-7%. Советник председателя ЦБ пояснил, что отклонение инфляции от цели в текущем году произошло под действием ряда шоков, в том числе из-за ситуации на топливном рынке.

"Мы видели уже весной, что несмотря на всплеск (роста цен - ИФ), связанный с НДС, это был разовый фактор, он, в принципе, уже во втором квартале полностью себя исчерпал. И мы видели, что весной текущие темпы роста цен уже вблизи 4%, в части устойчивой картины вблизи 4%, чуть выше 4%. В принципе мы шли к тому, что уже в этом году, во втором полугодии, цены будут расти с этой скоростью. Но случился шок, связанный с топливным кризисом, шок непредсказуемый", - отметил Тремасов.

Он подчеркнул, что ДКП не может быстро гасить шоки предложения, "поэтому в этом году произошло отклонение инфляции от цели".

Кирилл Тремасов ЦБ РФ Банк России
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