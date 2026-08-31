Рынок акций РФ подскочил к 2180 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник продолжил восстановление конца минувшей недели на фоне выхода сильных финотчетов ряда крупных компаний, подорожавшей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent превысил $90 за баррель) и вернувшихся надежд на возобновление переговоров по украинскому урегулированию; сдерживающим фактором оставалась геополитическая напряженность из-за конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля подскочил в район 2180 пунктов (максимум на закрытие с 13 августа).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2178,87 пункта (+3%), индекс РТС - 794,63 пункта (+2,1%). Из индексных акций лидерами роста выступили бумаги "ММК" (+7,9%), "Норникеля" (+6,1%), "ФосАгро" (+6,1%), "НЛМК" (+5,2%), "АЛРОСА" (+4,8%), "Эн+ груп" (+4,7%), "Газпрома" (+4,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 сентября, составил 86,3793 руб. (+77,86 копейки).

В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что министр финансов США Скотт Бессент провел в этот день встречу с российской делегацией. Других деталей не приводится. В понедельник в Северной Каролине (США) проходит министерская встреча G20.

Подорожали также акции "Русала" (+4,3%), "Северстали" (+3,9%), "Татнефти" (+3,5%), "НОВАТЭКа" (+3,5%), ВТБ (+3%), "Интер РАО" (+2,9%), "ЛУКОЙЛа" (+2,4%), Сбербанка (+2,4% и +2,3% "префы"), "Т-Технологии" (+2%), "Яндекса" (+1,8%), "ИКС 5" (+1,7%), "ВК" (+1,6%), "Полюса" (+1,5%), "МТС" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,1%), "Московской биржи" (+0,7%), "Группы компаний ПИК" (+0,5%).

Скорректированная прибыль группы "Аэрофлот" (+2%) по МСФО во втором квартале 2026 года составила 9,3 млрд руб. против 7,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основании оценок аналитиков инвесткомпаний и банков, предполагал скорр. прибыль в размере 5,5 млрд руб.

Квартальная скорр. EBITDA "Аэрофлота" подросла на 14%, до 52,7 млрд руб. (консенсус-прогноз - 47 млрд руб.). Выручка увеличилась на 1,8%, до 228,6 млрд руб., что соответствует консенсус-прогнозу, который предполагал 228,7 млрд руб. и рост на 1,9%. Чистый долг группы к концу второго квартала снизился на 4,5% относительно конца 2025 года, до 511,5 млрд руб. При этом объем кредитов и займов стал меньше на 3,9%, составив 175,2 млрд руб.

Чистая прибыль "Роснефти" (+1,9%) по МСФО в первом полугодии 2026 года составила 200 млрд руб., сообщила компания поздно вечером в пятницу. Годом ранее этот показатель составлял 245 млрд руб. "Снижение прибыли обусловлено рядом неденежных и разовых факторов, включая курсовые разницы и обесценение активов", - пояснила НК. Консенсус, составленный "Интерфаксом" на основе ожиданий аналитиков, предполагал чистую прибыль компании в размере 195 млрд руб.

Выручка "Роснефти" за отчетный период незначительно выросла - до 4,289 трлн руб., показатель EBITDA повысился на 23% - до 1,296 трлн руб. Капзатраты увеличились на 11,6% и составили 858 млрд руб. Рост этого показателя обусловлен интенсификацией инвестиционной программы на проекте "Восток Ойл", уточнила компания. Свободный денежный поток увеличился на 12,1% - до 194 млрд руб.

Подешевели в понедельник акции Московского кредитного банка (-3,1%), "Русагро" (-2,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-2,1%), бумаги АФК "Система" (-0,6%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в минувшую субботу, что оснований для улучшения отношений Москвы и Европы пока не просматривается, нужно отдавать себе отчет в том, что европейцы мобилизуют военные ресурсы против России. "Пока никаких оснований надеяться на улучшение наших отношений с Европой я не усматриваю. Нынешние политики, нынешнее поколение политиков, которые у власти, настроены конфронтационно, причем не только на словах, но и на деле. Они полностью мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против нашей страны, принимая непосредственно участие в боевых действиях против нас", - сказал Песков, комментируя уровень текущих взаимоотношений России и европейских стран.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в ходе поездки в Россию на прошлой неделе озвучил идею саммита с участием президентов США, РФ и Украины - Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил в воскресенье портал Axios со ссылкой на источники. "Глава ЦРУ Рэтклифф предложил трехстороннюю встречу между президентом Трампом, президентом России Путиным и президентом Украины Зеленским", - говорится в статье. Кроме того, Рэтклифф, согласно этим данным, озвучивал идею возобновления усилий по украинскому урегулированию.

Песков в воскресенье заявил, что встреча Путина, Трампа и Зеленского возможна только для фиксации договоренностей. "Саммит Путин - Трамп - Зеленский предлагают уже давно проводить. И вы хорошо знаете позицию главы нашего государства, такая встреча возможна только для фиксации договоренностей. Договоренности - это вовсе не примитивная сделка", - сказал Песков журналистам, комментируя информацию СМИ о том, что глава ЦРУ Рэтклифф в ходе поездки в Россию озвучил идею проведения соответствующего саммита.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу сессии в понедельник ускорили рост на обнадеживающих геополитических сигналах и приблизились к краткосрочным сопротивлениям 2190 пунктов и 805 пунктов соответственно. Оптимизм в отношении возможного урегулирования украинского конфликта в случае его подтверждения новыми фактами мог бы стать ключевым драйвером восстановления российских акций. Однако в случае усиления напряженности индексы могут вернуться к минимумам года. Покупатели акций в РФ пока не теряют геополитических надежд, отмечает аналитик.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, рынок акций в понедельник продолжил рост. Позитивом некоторое время выступали появившиеся в субботу сообщения зарубежных СМИ о том, что во время недавнего визита в Москву глава ЦРУ предложил провести трехсторонний саммит с участием лидеров РФ, США и Украины. Однако пресс-секретарь российского президента Песков заявил, что встреча на высшем уровне глав трех стран возможна только для финализации договоренностей по Украине. Он отметил, что Москва открыта к переговорам России и Украины в Турции, но предпосылок к ним пока нет. Реальным процессом урегулирования киевская сторона заниматься не хочет, резюмировал Песков. Кроме того, в понедельник появилась информация, что новый пакет антироссийских санкций ЕС может быть принят в середине октября - обсуждается включение в него 800 физлиц и 800 компаний из РФ.

"Несмотря на достаточные поводы для разочарования относительно активизации переговорного процесса по Украине, в отношении его перспектив у нас сохраняется сдержанный оптимизм. Вероятно, многие инвесторы рассматривают сам факт периодических заявлений по возможным переговорам о мирном урегулировании как свидетельство активных консультаций по данной теме. Это может означать достаточную заинтересованность сторон в продолжении переговорного процесса, что повышает вероятность его активизации в обозримом будущем", - считает Бабин.

Повлиять на динамику всего рынка также способны новости с саммита ШОС, где запланированы переговоры лидеров России и Китая. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что главы государств обсудят проект газопровода "Сила Сибири 2". Учитывая, что в последние недели российский рынок в основном реагирует на позитивные сигналы, если новостной фон ощутимо не ухудшится, индекс МосБиржи способен закрепиться выше сопротивления 2150 пунктов и продолжить восходящее движение, полагает эксперт "БКС МИ".

По словам ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, понедельник на рынке акций РФ стал днем большой геополитики и макроэкономики. Открывшийся в Бишкеке саммит Шанхайской организации сотрудничества, где президент РФ Владимир Путин провел весьма конструктивные, как сообщили в Кремле, переговоры с главами КНР и Индии, привнес значительную долю оптимизма на рынок. Также на рынке акций ждут важных геополитических заявлений и новостей о крупных событиях и сделках с открывающегося во вторник во Владивостоке Восточного экономического форума. Однако публикация Банком России обновлённых основных направлений денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы была воспринята рынком акций сдержанно в связи с тем, что инфляция может быть выше, чем ожидалось, а ключевая ставка ЦБ будет снижаться медленнее, чем ожидали ранее и регулятор, и консенсус аналитиков.

Вышедшие в понедельник отчеты по МСФО за I полугодие 2026 года ряда корпоративных эмитентов не стали большой неожиданностью, так как в этих отчетах было показано или сокращение, или увеличение чистого убытка, то есть оптимистичными такие финрезультаты не назовешь. С другой стороны, поддержку рынку акций оказали выросшие цены на нефть из-за нового витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Во вторник индекс МосБиржи может продолжить движение в диапазоне 2100-2200 пунктов, считает Мильчакова.

По оценке портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, в базовом сценарии ожидается дальнейшее движение рынка в широком диапазоне 2055-2200 пунктов по индексу МосБиржи. При этом закрепление индекса выше 2200 пунктов может свидетельствовать о начале восходящего тренда, а закрытие любого дня ниже 2055 пунктов может открыть дорогу к июльскому минимуму.

Роль поддерживающих факторов играют ослабление рубля и высокая нефть (относительно прогнозов в начале года). Рынок ждет стимула переоценки и очень чувствителен к геополитическим новостям. Сообщениям о контактах по линии спецслужб между Россией и США сопутствовало оживление на рынке, но оно было кратковременным, поскольку значимых новостей о продолжении мирного урегулирования не последовало, напомнил эксперт.

Как отмечает инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин, российский рынок акций в последний день лета ускорил рост после недавней просадки. Уровень 2100 пунктов для индекса МосБиржи теперь выступает ближайшей поддержкой. Нефтяные котировки получили новый импульс роста после возобновления ударов между США и Ираном и усиления рисков для судоходства через Ормузский пролив. Пока реальные перебои с поставками ограничены, но сохранение напряженности способно удерживать геополитическую премию в цене нефти. Для российских нефтегазовых компаний это позитивный фактор, хотя его эффект частично компенсируется дисконтом на российские активы.

Главным драйвером российского рынка остается геополитика. На этой неделе инвесторы будут внимательно следить за российско-китайскими переговорами: в понедельник Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке, в повестке - в энергетическое сотрудничество и проект "Сила Сибири 2". Конкретные договоренности могут поддержать акции "Газпрома" и другие бумаги, связанные с экспортом. Базовый сценарий на неделю - консолидация индекса МосБиржи в диапазоне 2100-2200 пунктов с попыткой закрепиться выше 2150 пунктов. Для выхода из этого диапазона вверх потребуется сочетание дорогой нефти, более стабильного рубля и позитивных геополитических сигналов. Если переговорный процесс по Украине получит конкретное развитие, российские акции могут получить дополнительный импульс. Если же новостной фон останется пустым или ухудшится, рынок рискует вновь вернуться к нижней границе диапазона, полагает Бахтин.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций, просела Европа (индексы CAC 40, DAX снизились на 0,9-1,2%, Великобритания не работает), снижаются США (индексы к 19:00 просели на 0,4-0,6%).

Цены на нефть

На нефтяном рынке в понедельник цены растут на фоне возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 составила $90,48 за баррель (+2,7% и -0,5% в пятницу), октябрьская цена фьючерса на WTI - $85,57 за баррель (+2,6% и -0,2% в пятницу).

США и Иран обменялись ударами впервые примерно за месяц. Американские вооруженные силы нанесли удар по военным целям Ирана на острове Ларак, чтобы предотвратить попытку минирования Ормузского пролива, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

В CENTCOM сообщили, что удары были нанесены по двум иранским пусковым установкам, поскольку было замечено, что силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) готовятся к запуску ракет с морскими минами в Ормузский пролив.

Иран в ответ на это атаковал базы США в Иордании.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в воскресенье, что иранский остров Ларак, являющийся главным пунктом экспорта иранской нефти, "разносят в пух и прах".

В выходные Трамп также сообщил, что заключил нефтяную сделку с Венесуэлой, которая "обеспечивает США контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти" в этой стране. Венесуэльская нефть будет использована для пополнения стратегических резервов США, заявил Трамп.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+9,8%), "М.Видео" (+7,4%), ПАО "Смарттехгрупп" (+7,4%), "СПБ биржи" (+6,8%), "Белона" (+6,5%).

ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" (+6,3%) в январе-июне 2026 года увеличило чистую прибыль по МСФО в 3,8 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2025 года - до 9,23 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка уменьшилась на 24,3% - до 37,36 млрд рублей.

ПАО "Промомед" (+4,5%) в I полугодии 2026 года получило 2,59 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, это в 1,8 раза больше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики инвесткомпаний и банков давали ориентир чистой прибыли в размере 3 млрд рублей. Ближе всех оказался прогноз "Т-Инвестиций" (2,7 млрд рублей). Выручка в январе-июне составила 22,8 млрд рублей (+76% г/г). Скорректированная EBITDA в I полугодии выросла в 1,75 раза - до 7,68 млрд рублей.

Выручка ПАО "Группа Аренадата" (+2,9%) (Arenadata, разработчик ПО в области хранения, обработки и анализа данных) за шесть месяцев 2026 года составила 2,5 млрд рублей, что на 86% больше аналогичного показателя 2025 года, говорится в сообщении компании. Показатель скорректированной OIBDA по итогам отчетного периода составил минус 409 млн рублей. Годом ранее этот показатель также имел отрицательное значение - минус 1,13 млрд рублей. В I полугодии "Группа Аренадата" получила чистый убыток в размере 347 млн рублей против 920 млн рублей чистого убытка в первой половине прошлого года.

Чистая прибыль группы FESCO (+1,2%) (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) по МСФО в первом полугодии 2026 года упала до 36 млн руб. с уровня 709 млн руб. в том же периоде годом ранее, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 5%, до 92 млрд руб.

Снизились акции "Самараэнерго" (-5,1%), "Глобалтрак менеджмент" (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 83,02 млрд рублей (из них 9,82 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,27 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 7,89 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).