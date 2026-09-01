Сбер запустил международные расчеты в криптовалюте для ВЭД

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Сбер запустил трансграничные платежи в криптовалюте для корпоративных клиентов, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах Восточного экономического форума.

Ограничений по минимальной сумме платежа нет. Средняя стоимость сделки - 0,3%. Платёж с одного криптокошелька на другой проходит за пару минут. Документация для банков и валютного контроля формируется автоматически во время транзакции, отмечает банк.

"Для российских экспортёров и импортёров международные расчёты в криптовалюте - это ускорение платежей, новые рынки и партнёры, прежде недоступные из-за ограничений. Пилотный проект, который ЦБ проводил с сентября 2024 года в экспериментальном правовом режиме, показал востребованность таких решений. Сейчас закон о регулировании криптовалют вступил в силу, и мы ожидаем высокий спрос на новый инструмент", - сказал Ведяхин.

С 1 сентября в России вступил в силу закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который создает в стране комплексное регулирование оборота криптовалют - от покупки гражданами через лицензированных посредников до биржевых торгов, клиринга и цифровых депозитариев. Экспортеры и импортеры могут использовать криптовалюту для трансграничных расчетов без ограничений. Такие операции будут доступны как с участием посредников, так и напрямую для всех типов кошельков и криптовалют, отмечал Банк России.