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ЦБ РФ перенесет начало действия измененного "ключа" с понедельника на среду

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Банк России для снижения волатильности ставок денежного рынка планирует сблизить график периодов усреднения обязательных резервов (ПУ) с графиком заседаний совета директоров по ключевой ставке, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы.

"Для более гибкого установления графика ПУ Банк России подготовил изменения в положение об обязательных резервах, позволяющие более гибко устанавливать периоды усреднения обязательных резервов. Также изменится и порядок применения ставок по операциям Банка России: заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке будут по-прежнему проводиться по пятницам, при этом новая ключевая ставка в случае ее изменения будет начинать действовать не с понедельника, как сейчас, а с ближайшей среды, когда будут происходить расчеты по недельным аукционам Банка России и будет начинаться новый ПУ", - отмечает ЦБ.

Регулятор для реализации этих планов хочет перейти к установлению ставок по всем инструментам денежно-кредитной политики в спредах к ключевой ставке. Для возможности юридической и технической подготовки к запуску синхронизацию планируется реализовать в 2027 году.

"Если синхронизировать даты начала ПУ и действия новой ключевой ставки, то стратегии банков по усреднению обязательных резервов перестанут значимо влиять на уровень и волатильность спреда. При этом новый график ПУ продолжит учитывать, что окончание ПУ не должно приходиться на основные налоговые периоды и отчетные даты, а также иные факторы", - считает Банк России.

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