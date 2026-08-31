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Три крупнейших авиакомпании Китая завершили полугодие с убытком из-за роста цены топлива

Три крупнейших авиакомпании Китая завершили полугодие с убытком из-за роста цены топлива
Фото: Imaginechina/Sipa USA/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Три крупнейших китайских авиаперевозчика Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines завершили первое полугодие с убытком из-за низких цен на авиабилеты на внутренних рейсах и высокой стоимости топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Их совокупный убыток составил около 8,17 млрд юаней ($1,2 млрд), при этом авиаперевозчики в июле предупреждали о том, что сумма может приблизиться к 9 млрд юаней, сообщает The Wall Street Journal. При этом в первом квартале авиакомпании получили суммарно прибыль в 4,82 млрд юаней благодаря высокому спросу, особенно на международных маршрутах.

Air China в январе-июне зафиксировала чистый убыток в размере 2,29 млрд юаней по сравнению с 1,8 млрд юаней за аналогичный период прошлого года, China Eastern - 2,18 млрд юаней против 1,43 млрд юаней, China Southern - 3,7 млрд юаней против 1,53 млрд юаней. Расходы на авиатопливо выросли на 35-38%.

При этом выручка всех авиаперевозчиков выросла: Air China - на 10,5%, China Eastern - на 11%, China Southern - на 9,7%.

China Eastern охарактеризовала ситуацию с прибыльностью авиационной отрасли как "значительно подорванную" из-за сбоев на международных маршрутах и стабильно высоких цен на авиатопливо.

По данным Управления гражданской авиации Китая, объем пассажирских перевозок в январе-июне вырос на 1% - до 380 млн человек.

Котировки акций Air China в Шанхае в понедельник снизились на 1,7%, China Eastern - на 2%, China Southern - на 1%. С начала текущего года капитализация авиакомпаний упала на 38%, 42% и 37,5% соответственно.

Китай China Southern Airlines China Eastern China Southern
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