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ЦБ РФ опубликовал проект основных направлений ДКП, сохранив июльский макропрогноз

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил прогноз основных макроэкономических показателей в рамках базового сценария на 2026 год и период 2027-2029 годов.

Прогноз содержится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы, опубликованном регулятором на его сайте.

Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное):

2026202720282029
Цена нефти для налогообложения, средняя за год, $/баррель60505050
Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года6,0-7,04,04,04,0
Ключевая ставка в среднем за год, % годовых14,5-14,610,5-12,58,0-9,07,5-8,5
ВВП0,0-1,01,5-2,51,5-2,51,5-2,5
ВВП IV кв. к IV кв. предыдущего года0,0-1,51,5-2,51,5-2,51,5-2,5
Денежная масса в национальном определении7-126-117-127-12
Требования банков к экономике6-106-118-138-13

Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России:

2026202720282029
СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ48251510
Торговый баланс119999288
Экспорт458446454465
Импорт339347362377
Баланс услуг-50-51-52-52
Баланс первичных и вторичных доходов-22-23-25-26
САЛЬДО СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ И СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ48251510
САЛЬДО ФИНАНСОВОГО СЧЕТА (исключая резервные активы)43362516
ЦБ РФ
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