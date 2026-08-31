ЦБ РФ опубликовал проект основных направлений ДКП, сохранив июльский макропрогноз

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил прогноз основных макроэкономических показателей в рамках базового сценария на 2026 год и период 2027-2029 годов.

Прогноз содержится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы, опубликованном регулятором на его сайте.

Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное):

2026 2027 2028 2029 Цена нефти для налогообложения, средняя за год, $/баррель 60 50 50 50 Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года 6,0-7,0 4,0 4,0 4,0 Ключевая ставка в среднем за год, % годовых 14,5-14,6 10,5-12,5 8,0-9,0 7,5-8,5 ВВП 0,0-1,0 1,5-2,5 1,5-2,5 1,5-2,5 ВВП IV кв. к IV кв. предыдущего года 0,0-1,5 1,5-2,5 1,5-2,5 1,5-2,5 Денежная масса в национальном определении 7-12 6-11 7-12 7-12 Требования банков к экономике 6-10 6-11 8-13 8-13

Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России: