ЦБ РФ опубликовал проект основных направлений ДКП, сохранив июльский макропрогноз
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил прогноз основных макроэкономических показателей в рамках базового сценария на 2026 год и период 2027-2029 годов.
Прогноз содержится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы, опубликованном регулятором на его сайте.
Прогноз основных параметров базового сценария Банка России (прирост в %, если не указано иное):
|2026
|2027
|2028
|2029
|Цена нефти для налогообложения, средняя за год, $/баррель
|60
|50
|50
|50
|Инфляция, декабрь к декабрю предыдущего года
|6,0-7,0
|4,0
|4,0
|4,0
|Ключевая ставка в среднем за год, % годовых
|14,5-14,6
|10,5-12,5
|8,0-9,0
|7,5-8,5
|ВВП
|0,0-1,0
|1,5-2,5
|1,5-2,5
|1,5-2,5
|ВВП IV кв. к IV кв. предыдущего года
|0,0-1,5
|1,5-2,5
|1,5-2,5
|1,5-2,5
|Денежная масса в национальном определении
|7-12
|6-11
|7-12
|7-12
|Требования банков к экономике
|6-10
|6-11
|8-13
|8-13
Прогноз показателей платежного баланса России (в млрд долларов США) в базовом сценарии Банка России:
|2026
|2027
|2028
|2029
|СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
|48
|25
|15
|10
|Торговый баланс
|119
|99
|92
|88
|Экспорт
|458
|446
|454
|465
|Импорт
|339
|347
|362
|377
|Баланс услуг
|-50
|-51
|-52
|-52
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-22
|-23
|-25
|-26
|САЛЬДО СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ И СЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ
|48
|25
|15
|10
|САЛЬДО ФИНАНСОВОГО СЧЕТА (исключая резервные активы)
|43
|36
|25
|16