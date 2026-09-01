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Рынки акций Европы снизились на опасениях ужесточения ДКП

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Рынки акций крупнейших стран Западной Европы завершили в минусе торги в понедельник на опасениях ужесточения денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС).

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,62% - до 651,1 пункта.

Германский DAX потерял 1,17%, французский CAC 40 - 0,79%, итальянский FTSE MIB - 0,01%, испанский IBEX 35 - 0,34%. Биржи Великобритании были закрыты на Летний банковский выходной.

Участники рынка следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где вооруженные силы США нанесли удары по иранским военным объектам на острове Ларак. Иран в ответ атаковал американские базы в Иордании. Это был первый обмен ударами между США и Ираном примерно за месяц.

Отсутствие признаков деэскалации привело к скачку цен на нефть и усилило опасения длительного периода высокой инфляции в ведущих экономиках мира, которым придется в ответ повышать процентные ставки.

Судя по рыночным котировкам, трейдеры закладывают возможность двух повышений ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) до конца текущего года. В настоящее время ставка по депозитам ЕЦБ находится на уровне 2,25%, и рынок уверен в ее повышении на 25 базисных пунктов в сентябре. Шансы на еще один подъем в последующие месяцы оценивается трейдерами в 80%.

Также участники рынка видят более чем 60%-ную вероятность повышения ставки Федрезерва на сентябрьском заседании после заявлений главы американского центробанка Кевина Уорша о том, что инфляция в США не демонстрирует существенного замедления и что регулятору придется "принять меры", если он не будет уверен в ее устойчивом ослаблении.

Тем временем потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в августе увеличились на 2,9% в годовом выражении, по предварительным данным. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,8% в июле. Аналитики в среднем прогнозировали повышение темпов до 3,1%, по данным Trading Economics.

Рост цен на нефть на фоне обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказал поддержку представителям энергетического сектора. Акции Shell подорожали на 0,5%, TotalEnergies - на 1,2%, Eni - на 2,3%, Equinor - на 3,4%.

Бумаги Mercedes-Benz выросли в цене на 0,6% после анонсированного buyback на сумму до 1 млрд евро.

Другие ведущие автопроизводители также завершили торги в плюсе, включая Volkswagen (+0,3%) и Stellantis (+2%). Тем временем капитализация BMW AG снизилась на 1%.

Оборонный подрядчик Renk сократил рыночную стоимость на 1,4%, Leonardo - на 2,2%, Rheinmetall - на 3,8%, Hensoldt - на 1,7%, Saab - на 1%.

Акции Siemens Energy AG, объявившей на прошлой неделе о планах выделения промышленного сегмента, упали на 5% - максимально в составе индекса DAX. Также во Франкфурте сильно подешевели бумаги производителя стройматериалов Heidelberg Materials (-3,1%) и работающей в сфере жилой недвижимости Vonovia (-3%).

В Париже более чем на 2% снизилась капитализация Airbus, Schneider Electric, Legrand, Safran и Capgemini, тогда как цена бумаг Pernod Ricard выросла на 2,1%, Orange SA - на 1,4%.

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