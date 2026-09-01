Уолл-стрит в понедельник закрылась в минусе

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали инфляционные последствия роста цен на нефть, спровоцированного возобновлением боевых действий на Ближнем Востоке.

Нефть подорожала более чем на 2,5% на сообщениях, что США и Иран обменялись новыми ударами: американские вооруженные силы атаковали иранские военные цели на острове Ларак, на что Тегеран ответил ударами по базам США в Иордании.

Подъем нефтяных цен еще больше усилил опасения относительно ускорения инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), возросшие после пятничного выступления главы американского центробанка Кевина Уорша на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Уорш заявил, что инфляция в США не демонстрирует существенного замедления и что регулятору придется "принять меры", если он не будет уверен в ее устойчивом ослаблении.

Повышение процентной ставки ФРС кажется более вероятным после выступления Уорша, отметил президент инвесткомпании Chase Investment Counsel Питер Туз. "Добавьте к этому продолжающиеся военные действия на Ближнем Востоке, - добавил он. - Сегодня не было никаких причин, чтобы прийти в офис с мыслью, что это отличный день для покупки акций".

Рынок оценивает в 66,4% вероятность увеличения базовой ставки ФРС на заседании в сентябре, неделей ранее такая вероятность оценивалась в 41,4%, по данным CME FedWatch.

В тройку лидеров подъема среди компонентов индекса S&P 500 вошли CrowdStrike (+5,8%), Tesla и Sandisk (+5,5% у каждой). Бумаги Coinbase Global подорожали на 5,3%, Deere & Co. - на 3,9%, Qualcomm Inc. и Ulta Beauty - на 3,8%, CF Industries - на 3,4%, F5 Inc. - на 3,3%.

Стоимость акций нефтесервисной SLB выросла на 4,8% после заявления компании о том, что она покупает германского производителя теплообменных систем Kelvion за $4,1 млрд с учетом долга. SLB активно развивает бизнес по созданию модульной инфраструктуры для центров обработки данных и рассчитывает, что приобретение Kelvion укрепит ее позиции в этом сегменте.

Капитализация GameStop увеличилась на 2,9%. Владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники представил оценку результатов за второй финквартал, который завершился 1 августа. Выручка компании предположительно снизилась на 18-20% в годовом сравнении, тогда как операционная и чистая прибыль заметно выросли.

Повысились также котировки нефтяных компаний: Chevron Corp. - на 2,1%, ExxonMobil - на 2,7%, ConocoPhillips - на 1,6%.

Среди представителей технологического сектора: рыночная стоимость Micron Technology выросла на 2,8%, Nvidia Corp. - на 1,5%, Advanced Micro Devices - на 1,1%. Акции Amazon.com Inc. подешевели на 2,5%, Alphabet Inc. - на 2,1%, Microsoft Corp. - на 1,2%, Apple Inc. - на 0,9%, International Business Machines Corp. - на 0,7%.

Самое сильное падение в S&P продемонстрировали калифорнийские поставщики электроэнергии Edison International и PG&E Corp., потерявшие 23,1% и 20,1% капитализации соответственно после сообщений, что законодатели Калифорнии сохранили за страховыми компаниями право добиваться от энергетических компаний возмещения ущерба, нанесенного лесными пожарами, произошедшими из-за неисправности электросетей.

Стоимость акций страхового брокера Aon упала на 9,5% на новостях о покупке им конкурента USI Insurance за $17 млрд с учетом долга.

Бумаги Howmet Aerospace, выпускающей комплектующие для аэрокосмической отрасли, а также компоненты для газотурбинных установок, снизились в цене на 7,5%, после заявления Илона Маска о том, что SpaceX планирует наладить собственное производство лопастей для газовых турбин. Рыночная стоимость SpaceX выросла на 1,5%.

Заметные потери понесли также Take-Two Interactive Software (-6,7%), Axon Enterprise (-5,7%), Clorox Co. (-4,7%), Wynn Resorts (-4,2%), Molson Coors Beverage (-4,1%) и Uber Technologies (-4%).

Котировки фармацевтической Eli Lilly ушли в минус на 1,5% после сообщения, что она покупает Merida Biosciences, разрабатывающую препараты для лечения аутоиммунных и аллергических заболеваний, за сумму до $2,9 млрд.

Dow Jones Industrial Average опустился на 0,7% - до 53185,9 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,33% - до 7686,14 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,12% и закрылся на отметке 26370,89 пункта.