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РФ за 7 месяцев увеличила выручку от экспорта минеральной и газированной воды до рекордных $40 млн

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - РФ в январе-июле этого года экспортировала минеральной и газированной воды (без сахара и ароматизаторов) на сумму более $40 млн, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт".

При этом в центре уточнили, что это рекордный показатель для семи месяцев. Ранее максимум для этого периода был зафиксирован в 2025 году – $36 млн.

В натуральном выражении экспорт составил около 1,6 млн тонн. Динамику этого показателя в центре не привели.

Наибольшая выручка получена от поставок в Белоруссию – свыше $23 млн. В Казахстан отправлено воды на более $4,5 млн, Монголию – на более $3 млн, Азербайджан – на более $1 млн, в США – также на более $1 млн.

По данным Росстата, производство упакованной минеральной природной и питьевой воды (без сахара) за первую половину этого года выросло на 3,4% до 12,2 млрд бутылок (0,5 литра). В минувшем июне по сравнению с июнем 2025 года этот показатель увеличился на 2,7% до 2,3 млрд бутылок, по сравнению с маем этого года – на 0,1%.

Агроэкспорт
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