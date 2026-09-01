Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,3% в начале основных торгов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник умеренно снижается в рамках коррекции, поддержку настроениям оказывают подросшая нефть (ноябрьский фьючерс на Brent превысил $91 за баррель), надежды на ослабление геополитических рисков после прошедшей накануне встречи министра финансов США Скотта Бессента с российской делегацией, а также ожидаемые новости с саммита ШОС в Бишкеке и со стартовавшего 1 сентября XI Восточного экономического форума (ВЭФ).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2171,61 пункта (-0,3%), индекс РТС – 791,95 пункта (-0,3%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "Полюса" (-3,3%), "Северстали" (-1,4%), АФК "Система" (-1,4%), "Русала" (-1,2%), но выросли акции Московского кредитного банка (+5,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 сентября, составляет 86,3793 руб. (+77,86 копейки).

Подешевели также акции "Татнефти" (-1,1%), "АЛРОСА" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,4% "префы"), "ММК" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "Роснефти" (-0,4%), "ИКС 5" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "ВК" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,3%), "Хэдхантера" (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%).

Подорожали акции "ФосАгро" (+2,3%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "МТС" (+0,2%), ВТБ (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Министры финансов РФ и США Антон Силуанов и Скотт Бессент накануне провели встречу на полях заседания глав Минфинов и управляющих ЦБ G20. Встреча глав финансовой "двадцатки" проходит 31 августа и 1 сентября в Эшвилле (США). "Были обсуждены вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и вопросы взаимодействия в рамках "Группы 20", - говорится в сообщении российского Минфина.

Российская делегация присутствует на встрече глав финансовой "двадцатки" в США, так как важно стремиться ладить со всеми странами, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис в понедельник выразил серьезные сомнения в отношении принятого Сенатом законопроекта, вводящего санкции в отношении стран, покупающих российскую нефть, сообщает The Hill. "Потому что есть риск, что он предоставит Дональду Трампу и его администрации полномочия по тарифам и санкциям, которыми, как мы полагаем, они будут злоупотреблять", - цитирует издание заявление Джеффриса.

Издание Politico со ссылкой на замминистра финансов США Эрин Браун сообщило во вторник, что министры финансов США и России провели продуктивную встречу. Представитель Минфина уточнила, что Бессент и Силуанов обсуждали "план Трампа по установлению мира и экономическому росту".

По ее словам, Бессент дал понять главе Минфина РФ, что конфликт с Украиной должен закончиться, США хотят "мирного урегулирования". Браун также заявила, что решение о присутствии России на саммите G20 было принято Белым домом. "Мы следуем протоколу Белого дома", - сказала она.

В то же время неназванный источник сообщил изданию, что во время встречи с Силуановым Бессент ясно дал понять, что США не будут заключать с Россией никаких договоренностей до прекращения конфликта на Украине. Когда министр финансов России "попытался обсудить сферы, в которых можно было бы принять меры, госсекретарь Бессент резко прервал его и заявил, что это невозможно, пока не закончится война", заявил собеседник газеты.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", утром индекс МосБиржи снижается в рамках локальной коррекции после роста в начале недели. В центре внимания инвесторов будут саммит ШОС в Бишкеке и стартовавший Восточный экономический форум во Владивостоке. На полях саммита президент РФ проведет встречи с лидерами Ирана, Турции и Армении. Рынок может чутко реагировать на любые сигналы, касающиеся переговорного процесса по Украине и геополитической напряженности, поэтому нервозность в течение дня не исключена, предупреждают эксперты.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, для индексов МосБиржи и РТС краткосрочными сопротивлениями выступают уровни 2190 пунктов и 805 пунктов соответственно. Оптимизм в отношении возможного урегулирования украинского конфликта в случае его подтверждения новыми фактами мог бы стать ключевым драйвером восстановления российских акций, а возможное усиление напряженности, напротив, может увести индексы к минимумам года. Покупатели акций в РФ пока не теряют геополитических надежд, считает аналитик.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что рынок акций РФ после небольшой консолидации может попытаться продолжить волну восстановления на фоне улучшения ожиданий по геополитике и роста цен на нефть.

Целевым диапазоном на вторник видится коридор 2120-2220 пунктов по индексу МосБиржи. Однако покупки может сдержать статистика по индексу деловой активности в промышленности, который в августе снизился до 48,8 пункта с 50,7 пункта в июле. При этом на среднесрочном горизонте сохраняются риски возобновления полноценной нисходящей динамики и обновления годовых минимумов, чему могут способствовать геополитика, опасения дальнейшего замедления экономики РФ и пауза в цикле снижения ключевой ставки ЦБ (на заседании регулятора в сентябре ожидается сохранение ставки на уровне 14% годовых). В сложившейся ситуации открытие средне- и долгосрочных позиций в акциях выглядит преждевременным. При этом краткосрочные длинные позиции, открываемые в расчете на продолжение отскока, несут на себе повышенные риски, считает Зварич.

Мировые фондовые площадки

В США накануне индексы акций снизились на 0,1-0,7% во главе с Dow Jones, инвесторы оценивали инфляционные последствия роста цен на нефть, спровоцированного возобновлением боевых действий на Ближнем Востоке.

США и Иран обменялись новыми ударами: американские вооруженные силы атаковали иранские военные цели на острове Ларак, на что Тегеран ответил ударами по базам США в Иордании. Кроме того, Соединенные Штаты продолжают морскую блокаду иранских портов.

Подъем нефтяных цен еще больше усилил опасения относительно ускорения инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), возросшие после пятничного выступления главы американского центробанка Кевина Уорша на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Уорш заявил, что инфляция в США не демонстрирует существенного замедления и что регулятору придется "принять меры", если он не будет уверен в ее устойчивом ослаблении.

Рынок оценивает в 66,4% вероятность увеличения базовой ставки ФРС на заседании в сентябре, неделей ранее такая вероятность оценивалась в 41,4%, по данным CME FedWatch.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX - на 0,1%, южнокорейский Kospi прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Капитальные затраты японских компаний во втором квартале увеличились на 1,6% в годовом выражении, сообщило министерство финансов страны. Рынок в среднем ожидал подъема на 0,2%, пишет Trading Economics. В первом квартале капзатраты не изменились.

Южная Корея нарастила экспорт в августе на 68,7% - до $98,25 млрд, сообщило министерство торговли, промышленности и энергетики. Импорт увеличился на 22,5% и составил $63,51 млрд.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром во вторник продолжают рост на фоне новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $91,21 за баррель (+0,8% и +2,7% в понедельник), октябрьская цена фьючерса на WTI - $86,48 за баррель (+0,9% и +2,8% накануне).

Тем временем США продолжают высвобождать запасы нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR), стремясь смягчить кризис поставок, вызванный войной с Ираном. Согласно опубликованным накануне данным министерства энергетики страны, за прошлую неделю стратегический нефтяной резерв потерял еще 3,1 млн баррелей нефти. В SPR находится 286,6 млн баррелей нефти, это минимум с 1982 года.

"Данные отслеживания движения судов показывают, что через Ормузский пролив проходит около 6 млн баррелей нефти в день, но это существенно ниже уровня, наблюдавшегося до конфликта, - цитирует Reuters слова аналитиков ANZ. - Между тем резервы, на которые рассчитывал рынок, постепенно сокращаются. В США запасы близки к минимумам, а в Китае грядет сезонное увеличение спроса".