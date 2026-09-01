Рубль утром понижается в паре с юанем в рамках коррекции на МосБирже

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань растет на Московской бирже при открытии торгов в первый день осени, рубль слабеет в рамках коррекции после сильного повышения накануне.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,8185 руб. (+5,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,95 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"В понедельник во второй половине дня рубль заметно окреп: курсовые котировки отступили от верхней границы текущего торгового диапазона 12,5-13 руб. за юань, которую рынок так и не смог протестировать. Укрепление национальной валюты реализовалось на новостном фоне, сформированном рядом заявлений по обе стороны океана, которые начали формировать надежды на возобновление переговоров по украинскому вопросу. Таким образом сформированная в последнее время геополитическая премия в курсе рубля (отклонение индекса курса рубля от индекса сопоставимых валют ЕМ обновило максимумы с начала 2025 года) может начать сжиматься. (...) С точки зрения фундаментальных факторов изменения ситуации на валютном рынке в краткосрочной и среднесрочной перспективе пока не ожидается. Выручка экспортеров по-прежнему ограничена действием внешних факторов, но продолжает заметно превышать потребности импортеров. В краткосрочной перспективе рассчитываем на развитие коррекционного укрепления рубля и попытки консолидации котировок в середине текущего торгового диапазона 12,5-13 руб. за юань", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Цены на нефть продолжают расти утром во вторник после значительного подъема по итогам предыдущей сессии, вызванного новой эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. В понедельник Brent подорожала на 2,71%, WTI - на 2,83%.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по московскому времени торгуются по $91,34 за баррель, что на 0,94% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 1%, до $86,62 за баррель.

Ранее вооруженные силы США нанесли удары по иранским военным объектам на острове Ларак, а Иран в ответ атаковал американским базы в Иордании. Кроме того, Соединенные Штаты продолжают морскую блокаду иранских портов.

Тем временем США продолжают высвобождать запасы нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR), стремясь смягчить кризис поставок, вызванный войной с Ираном. Согласно опубликованным накануне данным министерства энергетики страны, за прошлую неделю стратегический нефтяной резерв потерял еще 3,1 млн баррелей нефти. В SPR находится 286,6 млн баррелей нефти, это минимум с 1982 года.