Поиск

Рубль утром понижается в паре с юанем в рамках коррекции на МосБирже

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань растет на Московской бирже при открытии торгов в первый день осени, рубль слабеет в рамках коррекции после сильного повышения накануне.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,8185 руб. (+5,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,95 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"В понедельник во второй половине дня рубль заметно окреп: курсовые котировки отступили от верхней границы текущего торгового диапазона 12,5-13 руб. за юань, которую рынок так и не смог протестировать. Укрепление национальной валюты реализовалось на новостном фоне, сформированном рядом заявлений по обе стороны океана, которые начали формировать надежды на возобновление переговоров по украинскому вопросу. Таким образом сформированная в последнее время геополитическая премия в курсе рубля (отклонение индекса курса рубля от индекса сопоставимых валют ЕМ обновило максимумы с начала 2025 года) может начать сжиматься. (...) С точки зрения фундаментальных факторов изменения ситуации на валютном рынке в краткосрочной и среднесрочной перспективе пока не ожидается. Выручка экспортеров по-прежнему ограничена действием внешних факторов, но продолжает заметно превышать потребности импортеров. В краткосрочной перспективе рассчитываем на развитие коррекционного укрепления рубля и попытки консолидации котировок в середине текущего торгового диапазона 12,5-13 руб. за юань", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Цены на нефть продолжают расти утром во вторник после значительного подъема по итогам предыдущей сессии, вызванного новой эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. В понедельник Brent подорожала на 2,71%, WTI - на 2,83%.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по московскому времени торгуются по $91,34 за баррель, что на 0,94% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 1%, до $86,62 за баррель.

Ранее вооруженные силы США нанесли удары по иранским военным объектам на острове Ларак, а Иран в ответ атаковал американским базы в Иордании. Кроме того, Соединенные Штаты продолжают морскую блокаду иранских портов.

Тем временем США продолжают высвобождать запасы нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR), стремясь смягчить кризис поставок, вызванный войной с Ираном. Согласно опубликованным накануне данным министерства энергетики страны, за прошлую неделю стратегический нефтяной резерв потерял еще 3,1 млн баррелей нефти. В SPR находится 286,6 млн баррелей нефти, это минимум с 1982 года.

Китай Московская биржа Brent WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Запасы газа в подземных хранилищах Европы заполнены на 65,09%

 Запасы газа в подземных хранилищах Европы заполнены на 65,09%

Доходность 10-летних госбондов Японии превысила 3% впервые с 1996 года

Оператор "Честного знака" допустил освобождение производителей детского питания от платы за коды маркировки

 Оператор "Честного знака" допустил освобождение производителей детского питания от платы за коды маркировки

Нефть Brent подорожала до $91,46 за баррель

Ozon открыл продажи на рынке Монголии

 Ozon открыл продажи на рынке Монголии

Трамп заявил, что Венесуэла должна сама решить, оставаться ли ей в ОПЕК

Топливо классов евро-2, евро-3, евро-4 с сентября может продаваться на АЗС

ЦБ РФ перенесет начало действия измененного "ключа" с понедельника на среду

ЦБ РФ опубликовал проект основных направлений ДКП, сохранив июльский макропрогноз

Три крупнейших авиакомпании Китая завершили полугодие с убытком из-за роста цены топлива

 Три крупнейших авиакомпании Китая завершили полугодие с убытком из-за роста цены топлива
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11499 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3618 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов