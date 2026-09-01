Экспорт чипов из Южной Кореи в августе утроился и обновил рекорд

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Экспорт полупроводниковой продукции из Южной Кореи в августе подскочил на 209% в годовом выражении и достиг рекордных $46,65 млрд, согласно опубликованным во вторник данным министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Показатель растет 15-й месяц подряд и превышает $40 млрд третий месяц подряд.

В августе его поддержал высокий спрос на решения для ИИ-инфраструктуры благодаря расширению инвестпрограмм гиперскейлеров (крупных поставщиков облачных услуг) вроде Google и Amazon.

Поставки компьютерной техники в прошлом месяце взлетели на 419,5% - до максимальных в истории $6,24 млрд. Министерство отмечает дальнейший рост цен на память NAND, один из основных компонентов твердотельных накопителей (SSD) для предприятий.

Экспорт беспроводных телекоммуникационных устройств повысился на 21,2% и достиг $1,88 млрд за счет высоких продаж новых товаров, включая смартфоны Samsung Galaxy S26, Z Fold 8 и Z Flip 8. Показатель растет уже десять месяцев кряду.

Поставки автомобилей сократились на 29,8% и составили $3,85 млрд из-за забастовок и переноса летних каникул автопроизводителей. Вывоз нефтепродуктов увеличился на 12,2% - до $6,84 млрд.

Экспорт в Китай подскочил на 119,3%, в США - на 89,3%.

Общий объем экспорта в августе увеличился на 68,7% и достиг $98,25 млрд.

Импорт в прошлом месяце поднялся на 22,5% и составил $63,51 млрд. В том числе закупки оборудования для производства полупроводниковой продукции выросли на 117,3% (до $2,57 млрд), цветных металлов - на 27,6% (до $2,19 млрд), нефти - на 21,2% (до $8,3 млрд).